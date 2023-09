Séisme au Maroc : Si davantage de constructions parasismiques existaient, les dégâts auraient été moindres

Dans le contexte du récent séisme qui a frappé la province d’Al Haouz et ses environs, le 8 septembre 2023, plusieurs architectes et urbanistes ont été interrogés par Challenge afin de recueillir leurs commentaires d’experts sur le rôle des infrastructures résilientes et parasismiques dans la réduction des pertes en vies humaines et des dommages économiques lors de telles catastrophes. Ayada Mohamed, architecte à Marrakech, qui a déjà travaillé dans les provinces de la région, souligne que la plupart des anciennes constructions de la région étaient en pisé ou en pierre, des matériaux traditionnellement adaptés au climat des montagnes. Cependant, les nouvelles constructions répondent aux normes parasismiques et sont construites en brique de terre, en pierre avec une structure poteau-poutre respectant les règles antisismiques, ou en béton armé. Il mentionne également que même dans les anciennes constructions traditionnelles, des efforts sont faits pour les renforcer en utilisant des tiges en acier. Il souligne que si davantage de constructions parasismiques existaient, les dégâts auraient été moindres.

Après le séisme qui a frappé plusieurs régions au centre du Maroc, dont la ville de Marrakech, les architectes tirent la sonnette d’alarme sur l’importance des constructions parasismiques. Découvrez comment les constructions résilientes et parasismiques auraient été essentielles et auraient pu jouer un rôle crucial dans la prévention des pertes en vies humaines et d’importants dommages matériels.

Rappelons que le Règlement de construction parasismique (RPS 2000) a été approuvé par le décret n°2-02-177 du 22 février 2002. Il a pour objectif de limiter les dommages en vies humaines et matériels susceptibles de survenir suite à des tremblements de terre. Cependant, Ayada Mohamed note également les défis auxquels faire face pour convaincre les habitants de détruire leurs maisons anciennes et de reconstruire en utilisant des matériaux plus résistants. Il souligne que les mentalités des habitants, qui n’avaient pas encore été confrontées à de telles catastrophes récemment, rendaient cette tâche difficile. Il précise également qu’aucune construction ne peut être totalement à l’abri des conséquences d’un séisme, mais que toute construction peut être rendue résistante à une certaine intensité de séisme.

Réduire les risques sismiques grâce aux infrastructures adaptées : le rôle des normes parasismiques

Kenza El Harouchi, architecte à Casablanca, explique que les constructions respectant les normes sismiques sont conçues pour absorber les ondes sismiques et se déformer temporairement, mais revenir à leur position initiale après les secousses. Elle souligne que les bâtiments qui se sont effondrés étaient généralement des structures anciennes qui n’avaient pas été construites selon les normes parasismiques. Cependant, elle note que dans certaines régions, les habitants n’ont pas toujours les moyens de faire appel à des bureaux d’études spécialisés dans la prévention des risques sismiques.

En ce qui concerne les grandes villes du Royaume, Kenza El Harouchi mentionne que les bureaux d’études respectent généralement les normes de construction parasismique et effectuent des études de sol approfondies. Cependant, elle ne donne pas d’informations spécifiques sur la conformité des grandes villes du Royaume aux normes de construction parasismique.

Beaucoup reste à faire en termes de sensibilisation

Il est important de reconnaître que la construction de bâtiments résilients et parasismiques est un élément crucial pour minimiser les pertes en vies humaines et les dégâts matériels lors de séismes. Cela nécessite une application stricte des normes de construction parasismique, ainsi que des efforts pour sensibiliser les habitants aux avantages de ces constructions. De plus, il est essentiel de fournir des ressources et un soutien financier adéquats pour permettre aux populations de construire des logements plus sûrs et résilients.

Il est à espérer que cette catastrophe récente servira de rappel de l’importance de l’adoption de mesures préventives et de l’investissement dans des infrastructures résilientes pour faire face aux séismes et autres catastrophes naturelles. L’application rigoureuse des réglementations parasismiques et la sensibilisation des populations contribueront à réduire les pertes en vies humaines et les conséquences économiques de ces événements dévastateurs.