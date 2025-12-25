Sunrise, géant chinois du textile, lance la construction de son usine à Fès

Le géant chinois Sunrise poursuit la concrétisation de ses engagements au Maroc avec le démarrage de la construction de l’usine de Fès de sa filiale Euwen Textiles, pour un investissement d’environ 1,4 milliard de dirhams. Le coup d’envoi du chantier a été donné mercredi 24 décembre sous une présence officielle de choix, comprenant notamment les ministres Ryad Mezzour et Karim Zidane.

Le projet, qui devra générer environ 3.000 emplois directs, vise la mise en place d’une chaîne de production intégrée comprenant la fourniture de fil et de tissus, le tissage, la teinture, l’impression textile et la confection de vêtements prêts-à-porter. Cette intégration permettra de réduire les importations, d’optimiser les coûts logistiques, d’accélérer les délais de production et de renforcer la capacité des entreprises marocaines à répondre directement aux commandes internationales sans intermédiaires.

En effet, Euwen Textiles mobilise un investissement global estimé à 2,3 milliards de dirhams à Fès et Skhirate, à la lumière d’une vision industrielle claire reposant sur l’intégration verticale complète de la chaîne de valeur du textile, depuis le filage du coton jusqu’à la confection.

Le textile est un pilier essentiel de l’économie marocaine, notamment en raison de son rôle central dans les exportations et la création d’emplois, relève le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, rappelant que la ville de Fès occupe une place particulière dans l’histoire cette activité au Maroc, en tant que symbole de traditions industrielles solides et d’un important capital d’expertise et de savoir-faire.

La future unité industrielle, dont la production démarrera à partir du troisième trimestre de l’année 2026, couvrira les activités de filature du coton, de tricotage, de tissage et de confection, et permettra la création d’environ 3.000 emplois directs à l’horizon 2030, en plus de son impact social positif, relate le ministre, cité par l’agence MAP.

Ce projet structurant constitue également un levier essentiel pour renforcer la compétitivité du secteur textile marocain, consacrer la position de la région Fès-Meknès en tant que pôle industriel régional de premier plan, et contribuer à la création d’emplois durables au service du développement économique et territorial.

S’inscrivant comme une étape décisive dans le processus de décollage économique et industriel de la région Fès-Meknès, ce projet s’insère dans le cadre de la poursuite de la politique de soutien à l’investissement industriel visant à attirer des projets productifs et à créer des emplois au niveau régional.