Industrie du tapis: la fabrication industrielle locale s’organise face aux importations

Le groupe familial DAHMANE se lance dans la fabrication de tapis. Ce groupe fondé et dirigé par Abdelmajid DAHMANE, un entrepreneur passionné par les tapis s’apprête à entamer la construction d’une unité de production des tapis et couvertures à la commune Boukhlal près de Khemissat.

Porté par la société DAMTEX SARL, ce projet devra mobiliser une enveloppe d’investissement de plus de 60 millions de dirhams et assurer la création de plusieurs dizaines d’emplois dans une ville en pleine mutation industrielle, s’appuyant sur des infrastructures dédiées comme la nouvelle zone industrielle Ain Johra, pour devenir un pôle attractif pour divers investissements manufacturiers.

Il faut dire, que l’industrie des tapis au Maroc joue un rôle économique et social important, notamment dans les régions rurales. En offrant une source de revenus essentielle, elle permet à de nombreuses familles d’être autonomes économiquement et favorise le développement des communautés locales, en particulier celui des femmes.

Quant à la société DAMTEX, elle aura fort à faire dans son futur positionnement face aux deux acteurs POLYFASHIONS and MED CARPET qui s’accaparent plus de 90% de parts du marché marocain, mais également face aux importations en forte hausse depuis quelques années (plus d’un million de m² en 2023 importés de la seule Jordanie). Elle s’appuiera dans cette aventure, sur le savoir-faire de son actionnaire et principal dirigeant qui détient, par ailleurs, la société MORA CARPETS SARL qui opère dans l’importation et la commercialisation de tapis.