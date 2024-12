Thomas Reilly, ex-Ambassadeur britannique à Rabat, retourne au Maroc pour rejoindre Euros / Agency Group

Euros / Agency Group, un acteur clé en communication stratégique et affaires publiques en Europe et en Afrique, annonce l’arrivée de Thomas Reilly en tant que Senior Advisor. L’ancien Ambassadeur britannique au Maroc renforce ainsi le positionnement international du groupe et son expertise en conseil stratégique, tout en retrouvant un pays qu’il connaît bien.

Reilly interviendra depuis Casablanca, où il se concentrera sur des missions de conseil géopolitique, de relations gouvernementales, de commerce et d’affaires publiques à l’échelle internationale, européenne, et africaine. Son rôle sera essentiel pour guider Euros / Agency Africa, dirigée par Salaheddine Mezouar et Lamiaa Bassim, dans ses projets de développement stratégique.

Avec une carrière diplomatique riche et variée, Thomas Reilly mettra à profit son expérience pour accompagner Euros / Agency Group sur plusieurs fronts stratégiques. Il sera principalement chargé de renforcer les missions de « political due diligence », en offrant une analyse détaillée des environnements politiques et des dynamiques géopolitiques en Afrique. Cette expertise sera cruciale pour les entreprises et investisseurs cherchant à naviguer dans un contexte politique complexe et en pleine évolution.

De plus, Reilly apportera son soutien aux affaires publiques européennes, fort de son expérience en tant que Senior Advisor des Affaires Publiques Internationales chez Royal Dutch Shell et Covington. Il conseillera les clients du groupe sur des dossiers complexes liés aux relations commerciales internationales et à la législation européenne.

Thomas Reilly exprime son enthousiasme pour cette nouvelle étape professionnelle : « Rejoindre Euros / Agency Group s’inscrit naturellement dans la continuité de mes engagements professionnels passés, tout en renforçant mon lien privilégié avec le Maroc, un pays qui m’est cher, et l’Afrique, un continent qui continue de croître et offre des opportunités stratégiques d’investissement pour les entreprises bien conseillées. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à l’expansion d’un groupe en pleine croissance, en apportant mon expertise et mon réseau à l’équipe Euros / Agency Africa à Casablanca. »