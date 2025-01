Tourisme : Marrakech atteint de nouveaux sommets

Le président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi, Hamid Bentahar, a annoncé récemment que Marrakech a atteint un «record historique» en 2024, enregistrant près de 4 millions de visiteurs. Un chiffre qui marque une étape significative dans le développement touristique de la Cité ocre.

Lors de la réunion du Comité exécutif du CRT tenue à Marrakech en présence d’Achraf Fayda, directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), M. Bentahar a indiqué que la région avait enregistré plus de 12 millions de nuitées. Un chiffre qui témoigne de la forte attractivité de la destination. Concrètement, le taux d’occupation moyen a dépassé 72 %, confirmant la dynamique positive du secteur, a ajouté le président du CRT de Marrakech-Safi. Et d’ajouter que «ces performances exceptionnelles traduisent les efforts conjoints des acteurs publics et privés pour la promotion de Marrakech comme destination de choix à l’échelle mondiale».

Il a par ailleurs souligné que la Cité ocre doit capitaliser sur cet élan stratégique pour continuer à accroître sa compétitivité tout en s’inscrivant dans une perspective de développement durable. «Ces résultats représentent une fierté collective, mais ils doivent surtout nous inciter à redoubler d’efforts pour positionner Marrakech comme une destination incontournable et durable, à l’instar des grandes capitales touristiques mondiales», a-t-il déclaré.

De son côté, Achraf Fayda a insisté sur l’importance d’une approche territoriale inclusive, en tenant compte des potentialités de chaque province de la Région Marrakech-Safi. Il a, dans ce cadre, réaffirmé l’engagement de l’ONMT à soutenir la Cité ocre dans sa dynamique de diversification des marchés, soulignant que cette stratégie est cruciale pour consolider les acquis et maintenir la croissance. Faut-il souligner que l’ONMT a entamé avec l’appui de la Confédération Nationale du Tourisme, une tournée dans les régions du Royaume afin de rencontrer les responsables locaux, les responsables des CRT et les acteurs clés du secteur.

Aussi, les présidents des associations professionnelles du secteur touristique, présents lors de cette réunion, ont unanimement salué les efforts de l’ONMT, tout en soulignant l’importance d’une stratégie proactive pour le développement de nouveaux marchés internationaux. Ils ont particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer les liaisons aériennes avec des marchés long-courriers tels que l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique, ainsi que sur l’intensification des campagnes de promotion pour attirer les touristes de ces régions émergentes.

Faut-il souligner également que TripAdvisor, la plateforme en ligne spécialisée dans les avis de voyage et les conseils de voyage, a fraîchement dévoilé son classement des meilleures destinations au monde. Justement, le Maroc se distingue à nouveau puisque Marrakech se hisse à la 8e place parmi les «Meilleures Destinations au Monde», devant des lieux emblématiques comme la Crète et Bangkok. La ville brille également comme la 3e meilleure destination gastronomique, juste derrière Rome et Londres, et se classe 4e parmi les villes culturelles à visiter, après Bali, Hanoï et Londres, renforçant ainsi son statut de joyau touristique.