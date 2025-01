Trois millions d’Espagnols ont visité le Maroc en 2024, en hausse de 16%

Trois millions de ressortissants espagnols ont visité le Maroc en 2024, représentant une hausse de 16% en glissement annuel, ce qui fait du voisin du Nord le deuxième marché émetteur de touristes vers le Royaume.

Cette évolution est rendue possible grâce la densification des échanges entre les deux pays, connectés par 260 vols hebdomadaires et 60 liaisons maritimes quotidiennes, assure l’ambassadeur du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, qui participait vendredi à une conférence sur les perspectives des relations bilatérales.

Mme Benyaich a fait observer que le Maroc est le troisième partenaire commercial de l’Espagne hors UE après les États-Unis et le Royaume-Uni, et qu’il accueille près de 1.000 entreprises espagnoles parmi les 20.000 ayant des échanges réguliers avec le Royaume, avec des investissements de 2 milliards d’euros générant environ 20.000 emplois dans des secteurs stratégiques.

Lire aussi | Le Maroc, premier exportateur de fruits et légumes en Espagne

Parallèlement, les entreprises marocaines, dont des acteurs majeurs comme l’OCP, intensifient leurs investissements en Espagne, reflétant un dynamisme économique fondé sur la complémentarité et contribuant à la prospérité mutuelle des deux pays, a-t-elle ajouté.

Sur le plan éducatif, « près de 12.000 étudiants marocains poursuivent leurs études en Espagne, représentant 10 % des étudiants étrangers dans le pays ibérique », a-t-elle indiqué, ajoutant que le Maroc abrite le plus grand réseau d’instituts Cervantes au monde, ce qui participe au renforcement des échanges culturels entre les deux nations.

Lire aussi | Le Maroc : destination privilégiée en Espagne pour les voyages en famille

La diplomate a, par ailleurs, mis en relief la grande portée du projet commun de l’organisation tripartite par le Maroc, l’Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde 2030, une initiative inédite qui relie l’Europe et l’Afrique ainsi que le Nord et le Sud de la Méditerranée et qui témoigne de la confiance réciproque et de l’harmonie entre les gouvernements des trois pays.