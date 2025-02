Trump calme le jeu avec le Mexique contre la sécurisation de la frontière

Le président américain Donald Trump a suspendu lundi l’application de droits de douane avec le Mexique, après un échange « amical » avec son homologue mexicaine au cours duquel elle a promis de déployer 10.000 soldats supplémentaires à la frontière.

Les deux chefs de l’Etat ont annoncé quasi simultanément que les Etats-Unis avaient suspendu pour un mois l’application de ces droits de douane, qui devaient renchérir de 25% le prix des importations depuis le Mexique à compter de mardi.

Donald Trump et la présidente du Mexique Claude Sheinbaum sont parvenus à un « deal » temporaire à l’issue d’une conversation qualifiée de « cordiale » par le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Lire aussi | « Confiscation » de terres: Rien ne va plus entre le président sud-africain et Donald Trump

Le Mexique s’engage à envoyer 10.000 soldats supplémentaires à la frontière avec les Etats-Unis « pour stopper le flot de fentanyl [un opioïde meurtrier] et de migrants illégaux » aux Etats-Unis, a rapporté Donald Trump. En échange, le président accorde une forme de délai de grâce au Mexique avant d’appliquer les droits de douane promis.

Lundi matin, le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett avait affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une guerre commerciale mais d’une « guerre contre la drogue », dans une interview à la chaîne de télévision CNBC lundi.

Il avait ajouté que le Mexique semblait avoir davantage pris la mesure de ce que Donald Trump attendait, contrairement au Canada, c’est-à-dire d’être « beaucoup beaucoup plus incisif dans la guerre contre la drogue ».

Lire aussi | Trump réitère sa menace d’imposer aux Brics des droits de douane « à 100% »

Le délai accordé au Mexique a quelque peu rassuré les marchés financiers, alors que l’ampleur des droits de douane promis, au risque de pénaliser toutes les économies impliquées dans la guerre commerciale, avait surpris.

Le Mexique, le Canada et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis et représentent au total plus de 40% des importations du pays. Le président américain avait annoncé 25% de droits de douane sur tous les produits provenant du Mexique et du Canada, à l’exception des hydrocarbures venant du voisin du Nord, désormais taxés à 10%.

Lire aussi | Le monde entier se prépare à affronter les droits de douane voulus par Donald Trump

Donald Trump a également ciblé la Chine en imposant 10% de droits de douane, qui viennent s’ajouter à ceux déjà existants sur un certain nombre de produits chinois.

Challenge (Avec AFP)