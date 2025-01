L’UM6P accueille l’École d’Hiver sur l’économie des données

Ce lundi 20 janvier, le Centre Marocain de Théorie des Jeux (MCGT) de l’Université Mohamed VI Polytechnique (UM6P) lance la Winter School sur l’Économie des Données, un événement qui se tient jusqu’au 24 janvier sur le campus de l’UM6P à Rabat. Pendant cinq jours, une quarantaine d’étudiants, doctorants et chercheurs internationaux se réuniront pour explorer les enjeux de l’économie des données dans un monde en pleine transformation numérique.

L’École d’Hiver, placée sous le signe de l’échange et de la réflexion collective, permet aux participants d’approfondir des questions clés telles que les coûts associés à la collecte des données, le pouvoir de marché qu’elles confèrent, les bénéfices du partage de données et l’impact de la quantité et de la qualité des données sur leur valeur.

Ces thématiques sont abordées par des experts renommés, tels que le professeur Jason Hartline de l’Université Northwestern, Bo Waggoner de l’Université du Colorado, Rachel Cummings de Columbia University, et Nicole Immorlica de Microsoft Research.

Un carrefour d’expertises internationales

Cette semaine d’intenses échanges intellectuels est l’occasion de croiser les perspectives internationales. Le Centre Marocain de Théorie des Jeux (MCGT), à travers ce programme, met l’accent sur l’internationalisation et la recherche collaborative.

« En réunissant des chercheurs de renommée internationale et des doctorants issus des quatre coins du globe, nous créons un espace unique de dialogue et de collaboration pour comprendre les enjeux économiques et stratégiques complexes liés aux sciences des données et à l’intelligence artificielle», explique M. Rida Laraki, fondateur du Centre Marocain de Théorie des Jeux.

Le Centre se consacre à l’avancement de la théorie des jeux et de l’économie des données, et se positionne comme un acteur clé dans le soutien aux carrières de recherche, tant pour les étudiants marocains qu’internationaux.

Une initiative qui s’inscrit dans une dynamique qui vise à asseoir le Maroc sur la scène académique mondiale.

Lire aussi | Développement et perspectives de l’intelligence artificielle au Maroc : ce qu’en pense le CESE

Une ouverture sur le monde pour les étudiants marocains

Au-delà des débats scientifiques, cet événement représente également un moment fort pour les étudiants marocains, qui ont souvent peu d’opportunités de voyager ou d’échanger avec leurs homologues internationaux.

Pour Mathieu, un étudiant français qui réalise sa thèse à l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) à Paris, cette Winter School est une occasion rêvée : « Le programme qui nous a été communiqué par les chercheurs est excellent. C’est ma première fois au Maroc, être ici dans ce cadre, entouré d’étudiants venus des quatre coins du monde ainsi que de chercheurs de renommée internationale, est une très belle opportunité », nous confie-t-il.

Cet aspect interculturel est également souligné par la professeure Nicole Immorlica, chercheuse à Microsoft Research, connue pour ses travaux sur la théorie algorithmique des jeux et le hachage sensible à la localité : « Je suis ravie d’être au Maroc pour enseigner l’économie des données. C’est un vrai plaisir de partager mes connaissances avec ces étudiants fantastiques. J’espère que nos échanges les inspireront à poser des questions pertinentes sur ces sujets cruciaux », déclare-t-elle à notre micro.

Lire aussi | « The Forge », le programme dédié aux jeunes startupers, lancé par l’UM6P

Mettre en lumière les compétences féminines

Un autre point fort de cet événement réside dans la place accordée aux femmes dans le domaine académique. Sur les cinq professeurs invités, trois sont des femmes de très haut niveau, une décision délibérée nous avoue M. Rida Laraki. Un tel choix vise à mettre en valeur l’expertise féminine dans des disciplines souvent dominées par les hommes. Cette démarche s’inscrit également dans une volonté de promouvoir l’égalité des genres et de démontrer que les femmes jouent un rôle clé dans le développement des sciences et des technologies.

Un tremplin pour l’université et pour le Maroc

Outre les échanges scientifiques, la Winter School promeut l’Université Mohamed VI Polytechnique à l’échelle mondiale. L’événement constitue un tremplin pour attirer des talents internationaux, chercheurs et futurs professeurs, et ainsi renforcer la réputation de l’université. « Cet événement est un investissement pour l’avenir, à la fois pour le rayonnement de notre institution et pour le recrutement de nouveaux talents dans les années à venir », précise M. Rida Laraki.

La Winter School sur l’Économie des Données, organisée par l’UM6P, se présente comme un catalyseur pour l’échange de connaissances et l’internationalisation de l’enseignement supérieur au Maroc. Elle offre aux étudiants marocains et internationaux une occasion unique d’approfondir de grandes questions économiques tout en favorisant la coopération entre chercheurs de renom.