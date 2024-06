L’ambassade de France au Maroc a annoncé le lancement du Fonds Maghreb qui vise à accélérer la croissance des entreprises françaises et à soutenir leur développement au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie). Opéré par Bpifrance, ce dispositif déploiera différents outils d’investissement, de financement, de garantie et d’accompagnement jusqu’en 2027, à hauteur de 100 millions d’euros.

Ce dispositif a officiellement été lancé le 12 juin 2024 par le Président français Emmanuel Macron dans le cadre de la première édition du Forum Ancrages, dédié à l’entrepreneuriat et la création entre les territoires de France et le continent africain. Ainsi, la banque publique d’investissement Bpifrance va aider au financement de l’internationalisation des entreprises françaises vers le Maghreb à travers ce fonds.

Baptisé « Fonds Maghreb », celui-ci déploiera différentes solutions d’investissement, de financement, de garantie, et d’accompagnement jusqu’à 100 millions d’euros entre 2024 et 2027, notamment dans les filières de l’industrie, l’énergie, l’agriculture et la pharmacie, en collaboration avec des partenaires du Maghreb.

Le Fonds Maghreb propose un parcours 360° intégré pour accompagner les projets des startups, PME et ETI françaises comprenant une offre large de solutions de financements et de garanties issues du continuum à l’export de Bpifrance, et enfin un soutien à l’investissement dans le cadre de projets de développement d’entreprises françaises au Maroc, en Tunisie et en Algérie au travers de filiales ou de co-entreprises.