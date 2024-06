Vers un modèle d’habitat adapté aux seniors marocains

Au Maroc, la question du vieillissement de la population soulève des enjeux sociaux, économiques et culturels majeurs. La nécessité de développer un modèle d’habitat spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des seniors marocains se dessine comme une priorité incontournable. Cette démarche complexe doit tenir compte des spécificités socio-économiques du pays, tout en respectant les valeurs culturelles profondément ancrées, telles que le devoir filial de prendre soin de ses aînés.

Le Maroc, comme de nombreux pays à travers le monde, fait face à une transition démographique majeure caractérisée par un vieillissement de sa population. Selon les projections, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devrait considérablement augmenter dans les prochaines décennies, posant ainsi des défis socio-économiques complexes. Dans ce contexte, la question de l’habitat adapté aux seniors revêt une importance stratégique pour assurer le bien-être et la qualité de vie des aînés marocains.

L’une des particularités du Maroc réside dans sa culture profondément enracinée, où le respect envers les aînés occupe une place centrale. La tradition veut que les enfants prennent en charge leurs parents âgés, leur offrant attention, amour et soutien tout au long de leur vie. Cette valeur traditionnelle a été soulignée par Feu Sa Majesté Hassan II, qui a affirmé que «Le jour où l’on ouvrira la première maison de retraite au Maroc, notre société sera en voie de disparition».

Actuellement, le Maroc compte plus de 80 établissements de protection sociale destinés aux personnes âgées, offrant des solutions d’hébergement et de soins pour ceux qui en ont besoin. Cependant, ces établissements ne répondent pas toujours aux attentes des seniors qui aspirent à vieillir dans un environnement qui leur est familier, entourés de leurs proches et de leur communauté. C’est pourquoi la mise en place d’un modèle d’habitat spécifiquement conçu pour les seniors marocains devient une nécessité urgente.

Un tel modèle d’habitat devrait être pensé en prenant en compte les spécificités socio-économiques du Maroc. Il devrait offrir des solutions abordables et accessibles pour les aînés, tout en intégrant des services et des infrastructures adaptés à leurs besoins en matière de santé, de sécurité et de bien-être. De plus, il serait essentiel que ce modèle d’habitat favorise la proximité intergénérationnelle, permettant aux seniors de rester connectés à leur famille et à leur communauté, tout en bénéficiant du soutien nécessaire pour leur épanouissement et leur autonomie.

Tarik Hajji a déclaré à cet effet, «qu’il est impératif pour le Maroc de construire un modèle marocain innovant pour nos seniors. Un modèle à construire avec tout l’écosystème de la Silver Economie en plaçant nos seniors au cœur de nos préoccupations».

La construction d’un modèle d’habitat adapté aux seniors au Maroc représente un défi stimulant qui nécessite une approche holistique et intégrée. En conciliant les spécificités socio-économiques du pays avec les valeurs culturelles traditionnelles, il est possible de créer des environnements de vie enrichissants et respectueux pour les aînés marocains. Cet engagement envers le bien-être et la dignité des seniors reflète non seulement les aspirations d’une société solidaire et inclusive, mais incarne également la continuité des traditions et des valeurs qui font la richesse du patrimoine marocain.