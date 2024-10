Aerodrive Engineering Services vise la production de 1000 systèmes aériens sans pilote par an

Aerodrive Engineering Services (AES), fabricant du premier drone militaire 100% marocain, vise la production de 1000 systèmes aériens sans pilote par an, après avoir obtenu les fonds nécessaires pour l’agrandissement de ses activités.

La société a signé, jeudi 17 octobre à Benguérir, une convention de financement avec le ministère de l’Industrie et la CGEM, en marge de la 2ème édition de la Journée nationale de l’industrie.

Le financement est accordé dans le cadre du Fonds de soutien à l’innovation (FSI) et vise à booster le développement des drones marocains conçus par AES.

Ce soutien est de nature à aider la société à accélérer ses travaux R&D, à mettre en place une ligne de production et à entrer « dès que possible » sur le marché national, avant de sortir à l’international, spécifiquement sur le continent africain, dans une étape ultérieure, a déclaré à la presse Soufiane Ammagui, ingénieur et fondateur d’AES.

Il y a une semaine, Aerodrive Engineering Services a annoncé le succès du premier vol de son drone militaire ATLAS ISTAR, conçu et fabriqué au Maroc, renforçant les capacités de surveillance et de collecte de renseignements des forces armées marocaines.

Destiné à des missions de surveillance et de renseignement, ce drone est entièrement fabriqué sur le sol marocain, renforçant ainsi les capacités technologiques et stratégiques du pays.