Les prévisions du vendredi 18 octobre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 18 octobre 2024 :

– Quelques nuages bas nocturnes et matinaux près des côtes atlantiques.

– Temps plutôt ensoleillé le jour.

– Vent du secteur nord faible à modéré.

– Températures minimales de l’ordre de 08/11°C sur les reliefs et les Hauts plateaux, de 11/14°C sur le Centre et le Nord et de 14/18°C sur le Sud.

– Températures maximales en légère hausse.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, et agitée à forte le long du littoral atlantique.