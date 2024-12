Aquaculture : 200 fermes créées au Maroc en 2024

Au titre de l’année 2024, 322 conventions de création et d’exploitation de fermes aquacoles ont été publiées au Bulletin Officiel. Parmi ces projets, 200 fermes ont été installées dans différentes régions du Royaume, avec une production à terme estimée dépassant 124 000 tonnes par an. Aussi, 5 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects ont été créés.

C’est ce qu’a indiqué le secrétariat d’Etat dans un communiqué relatif à la 24ème session du Conseil d’administration de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) tenue sous la présidence de la Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich. Lors de cette session, l‘ANDA a validé et préparé la mise en œuvre de deux programmes de financement en partenariat avec des bailleurs de fonds internationaux. Ces programmes, d’une enveloppe totale de 300 MDH (100 MDH pour le premier et 200 MDH pour le second), ont pour objectif de soutenir les projets aquacoles et de stimuler le développement du secteur.

Dans le détail, l’ANDA a soutenu 112 projets d’aquaculture solidaire, allouant 164 MDH pour accompagner les jeunes entrepreneurs et assurer le succès de leurs initiatives. Pour 2025, un plan d’action prévoit 22 projets structurants visant à accélérer le développement du secteur aquacole au Maroc. Aussi, ce plan inclut le renforcement des pôles aquacoles, l’élaboration de nouvelles régulations, la digitalisation des processus d’investissement, l’initiation de nouveaux appels à projets pour attirer des investissements, et la mise en place de programmes de financement internationaux. Par ailleurs, l‘ANDA proposera un accompagnement technique et financier pour les porteurs de projets, en particulier pour l’acquisition de structures et d’équipements aquacoles. A noter qu’au terme des travaux, le Conseil d’administration a validé le plan d’action et le budget de l’ANDA pour l’année 2025.