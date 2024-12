CANNAFLEX et IRCOS LABORATOIRES lancent des compléments alimentaires à base de CBD

Dans une première pour l’industrie du cannabis au Maroc, CANNAFLEX, en partenariat avec les Laboratoires IRCOS, a dévoilé une gamme de 12 compléments alimentaires à base de CBD, disponibles sous forme d’huiles et de capsules.

Les nouveaux produits combinent les propriétés du CBD avec des ingrédients naturels tels que l’huile d’argan et l’huile MCT, répondant à une demande croissante pour des solutions de santé innovantes. L’huile d’argan, souvent qualifiée de « trésor du Maroc », est reconnue pour ses vertus nourrissantes et antioxydantes, tandis que l’huile MCT favorise une absorption rapide du CBD par l’organisme. Ces produits visent à offrir une expérience de bien-être globale tout en valorisant les richesses naturelles du pays.

La gamme de produits CBD lancée par CANNAFLEX et les Laboratoires IRCOS comprend des huiles et des gélules conçues pour répondre à divers besoins de santé et de bien-être. Les huiles de CBD se déclinent en deux variantes : l’huile CBD Argan Alimentaire, enrichie en huile d’argan pressée à froid et disponible en concentrations de 10 %, 20 % et 30 %, et l’huile CBD Coco MCT, formulée avec de l’huile MCT pour une absorption rapide, également proposée dans les mêmes concentrations. Ces produits associent les bienfaits du CBD à des ingrédients naturels emblématiques.

Côté gélules, la gamme est pensée pour cibler des problématiques spécifiques. Les Gélules Énergie visent à booster la productivité, tandis que les Gélules Articulation apportent un soulagement naturel aux douleurs articulaires. Les Gélules Bonne Humeur favorisent la relaxation et réduisent le stress, et les Gélules Mélatonine contribuent à une meilleure qualité du sommeil. Enfin, les Gélules Migraine aident à atténuer les crises de migraines, et les Gélules Capillaire renforcent et densifient les cheveux, répondant ainsi à une large variété de besoins des consommateurs.

Tous les produits seront disponibles dans les pharmacies et boutiques spécialisées garantissant un accès aisé aux consommateurs.