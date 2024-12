Car Of The Year Morocco 2025 : l’AIVAM lance la 6ᵉ édition

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation du public s’agissant du secteur automobile, et forte de la réussite de la cinquième édition en 2024, l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) organise la sixième édition du «Car Of The Year» (COTY) 2025 au Maroc.

Il faut dire que le «COTY Morocco» est désormais inscrit dans l’agenda des événements professionnels majeurs célébrant l’automobile dans le Royaume. Concrètement, l’objectif de cet événement consiste à élire la voiture de l’année via un panel de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile, tout en assurant une transparence et une équité vis-à-vis de toutes les marques participantes.

Justement, le Jury de cette sixième édition de ce «COTY» est composé de : Hatim Bouazer (Leguideauto.ma) et Président du Jury, Jalil Bennani (Driverslife.ma), Essam Chraibi (wandaloo.com), Leila Benjelloun (Golf du Maroc), Mourad Khezzari (Gentlemen Driver), Nabil Sbaï Tanji (Je veux acheter une voiture !), Moulay Ahmed Belghiti (Les Inspirations Eco), Jérémy Moretti (Expert UTAC), Khadija Dinia (Myluxurylife.ma), Hatim Kaghat (Expert automobile), Mohamed Akisra (Drive In), Haytam Boussaid (Le Matin), Mehdi Laaboudi (Maxmag.ma) et David Jérémie (Challenge-Tomobile 360).

Une trentaine de modèles en lice

Et ça se bouscule au portillon pour cette nouvelle édition puisqu’une trentaine de véhicules sont éligibles à cette élection. On recense donc : l’Alfa Romeo Junior, l’Audi A1, le BMW X2, la BMW Serie 1, le BYD Seal U, le Changan CS 55 Plus, le Changan Unik K, la Cupra Ateca, la Cupra Leon, le Dacia Jogger, le Great Wall Haval Jolion HEV, le Great Wall Haval H6 HEV, la Great Wall Ora, le Hyundai Kona, la Hyundai Accent, le Jeep Avenger, la Kia Picanto, le Mini Countryman, la Mini Cooper 3 P, la Mini Cooper 5 P, le Nissan X-Trail, le Peugeot 3008, le Renault Austral, la Renault Megane E-Tech, le Renault Kangoo, le Renault Kardian, la Skoda Fabia, le Skoda Kodiaq, le Volkswagen Tiguan et le Volvo EX30.

Aussi, les essais statiques et dynamiques auront lieu les jeudi 9 et vendredi 10 janvier 2025 et permettront au Jury de déterminer un panel de 7 véhicules parmi les 30 nominés, selon les critères du règlement intérieur déposé auprès de Maître Majid Benjelloun Zahr. Les 7 véhicules éligibles subiront par la suite des essais dynamiques sous la houlette du Jury qui désignera la voiture de l’année 2025. Le véhicule qui montera sur la plus haute marche du podium sera révélé courant janvier 2025 à l’occasion d’une soirée festive concoctée par l’AIVAM.