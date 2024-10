Casablanca : l’Alliance marocaine pour le numérique responsable voit le jour

Des professionnels de l’IT viennent fraîchement d’annoncer la création de l’Alliance Marocaine pour le Numérique Responsable (AMNR), un groupement qui compte promouvoir un numérique écoresponsable.

Selon l’AMNR, l’assemblée constitutive du groupement, tenue jeudi, a connu l’élection des membres du bureau constitué de professionnels du domaine de l’IT, «tous soucieux de sensibiliser les acteurs du secteur sur les pratiques écoresponsables IT, le Green IT et le numérique responsable». A ce titre, Mme Sabah Lahlou a été élue présidente de cette nouvelle alliance, et Mehdi Kortali, secrétaire général, indique l’AMNR. Cette alliance, précise la même source, a pour but de fédérer les acteurs du Green IT au Maroc, sensibiliser les entreprises marocaines aux pratiques écoresponsables IT et contribuer au débat public à l’échelle nationale et internationale sur le numérique durable.

L’AMNR fait savoir qu’elle pourra définir un baromètre pour mesurer la maturité des entreprises Marocaines à l’adoption du Green IT et définir aussi les indicateurs d’amélioration dans la sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique. Par ailleurs, l’Alliance rappelle que le Maroc adopte une approche volontariste et responsable qui est le Green IT ou le numérique responsable, un numérique qui donne la priorité aux personnes et à la planète, en respectant notamment les principes du manifeste du web durable : propre, efficace, ouvert, honnête, régénérateur et résilient».