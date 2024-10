Des investissements de près de 69 MMDH approuvés en neuf mois dans la région Nord

Au cours des neuf premiers mois de 2024, la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvés des projets de près de 69 milliards de dirhams (MMDH), qui devront générer quelques 60 000 emplois à terme.

La Commission a instruit 696 projets durant cette période, avec un taux d’acceptation de 88% (618) dans un délai moyen de 4,13 jours, d’après des données du Centre régional d’investissement (CRI-TTA).

La CRUI a, en outre, validé 75 projets de conventions d’investissement pour un montant total de 10 MMDH, à même de générer environ 12.000 emplois stables à terme, ainsi que 48.145 emplois effectifs, en plus de 148 dossiers de conciliation résolus.

La ventilation sectorielle fait ressortir la prédominance de l’industrie avec 41,34% des montants prévus, suivi du tourisme (26,67%), de l’agroalimentaire (20%), des services divers (9,33%), ainsi que de l’éducation et la formation et le BTP, à hauteur de 1,33% pour chacun des secteurs.

Par ailleurs, les données du CRI indiquent que la région Nord occupe la 2ème position au niveau national en matière de création d’entreprises durant les huit premiers mois de l’exercice en cours. Ainsi, 6.881 nouvelles unités ont vu le jour, pour un délai moyen de création de 1,55 jours.

Le commerce s’accapare la part du lion avec 41,48% des entreprises créées, suivi des services divers (14,99%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (14,6%), des transports (8,88%), des industries (7,34%), des hôtels et restaurants (5,43%), du secteur des technologies d’information et de communication (2 %), des activités financières (1,68%) et de l’agriculture et pêche (0,6%).