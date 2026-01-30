Challenge N°1000 • Du 30 janvier au 5 février 2026



DOSSIER

La non-transparence économique :

Obstacle systémique au développement

Interview

Mehdi Benouna

Expert-comptable et associé-gérant – ECOVIS Morocco

Interview du dossier

Azeddine Akesbi

Professeur d’économie, consultant, spécialiste de l’éducation et de l’emploi

Interview

Mohammed Jadri

Économiste

Maroc – Sénégal

Rabat et Dakar veulent bâtir un axe stratégique majeur de l’Afrique

Bruxelles / Rabat

Le temps des lobbyistes

Hommage

Najib Salmi : un grand journaliste nous a quittés

Najib Salmi, l’élégance d’une plume et la mémoire du sport marocain

ARTI

20 ans de dynamisme et d’innovation pour l’audiovisuel privé marocain

Réforme de l’enseignement supérieur

Appels à la grève

Entreprises & Marchés

Automobile

Stellantis Maroc pose ses fondations en 2025

Industrie & Commerce

Renault Group Maroc consolide son rôle stratégique et commercial

AMMC

2026, l’année de la profondeur de marché et du virage technologique

Export

L’industrie manufacturière, premier secteur exportateur

(Observatoire marocain de la TPME)

Digital & High-Tech

Automobile

Peugeot Landtrek 2026

Un pick-up taillé pour tous les terrains

Smeia

Ventes record en 2025, cap sur l’innovation en 2026

Véhicules électrifiés

BYD confirme son leadership et intensifie sa stratégie

Nouveauté – Volvo EX60

Le SUV électrique qui veut imposer une nouvelle norme

Car Of The Year Morocco

Le Link & Co 08 remporte le titre

International

Trump : retour à la logique coloniale de puissance