Challenge N°1000 • Du 30 janvier au 5 février 2026
Redouane El Haloui: la réussite de Maroc Digital 2030 «dépendra de la capacité à prioriser les chantiers»
Les métaux précieux flanchent après une annonce de Trump
GNL: comment le Maroc bâtit son nouveau socle énergétique
Doha Lkasmi aux commandes de NSI Maroc
Conseil de Développement et de Solidarité (CDS): un Think Tank toujours aux grands rendez-vous
SIGMATEL: un redressement judiciaire qui s’éternise
Retail Holding et Amethis reprennent les activités d’OCS au Maroc et au Sénégal
Maroc: les recettes fiscales dépassent les prévisions en 2025, à 342 MMDH
Sommaire

Challenge N°1000 • Du 30 janvier au 5 février 2026

DOSSIER
La non-transparence économique :
Obstacle systémique au développement

Interview
Mehdi Benouna
Expert-comptable et associé-gérant – ECOVIS Morocco

Interview du dossier
Azeddine Akesbi
Professeur d’économie, consultant, spécialiste de l’éducation et de l’emploi

Interview
Mohammed Jadri
Économiste

Maroc – Sénégal
Rabat et Dakar veulent bâtir un axe stratégique majeur de l’Afrique

Bruxelles / Rabat
Le temps des lobbyistes

Hommage
Najib Salmi : un grand journaliste nous a quittés
Najib Salmi, l’élégance d’une plume et la mémoire du sport marocain

ARTI
20 ans de dynamisme et d’innovation pour l’audiovisuel privé marocain

Réforme de l’enseignement supérieur
Appels à la grève

Entreprises & Marchés
Automobile
Stellantis Maroc pose ses fondations en 2025

Industrie & Commerce
Renault Group Maroc consolide son rôle stratégique et commercial

AMMC
2026, l’année de la profondeur de marché et du virage technologique

Export
L’industrie manufacturière, premier secteur exportateur
(Observatoire marocain de la TPME)

Digital & High-Tech

Automobile
Peugeot Landtrek 2026
Un pick-up taillé pour tous les terrains

Smeia
Ventes record en 2025, cap sur l’innovation en 2026

Véhicules électrifiés
BYD confirme son leadership et intensifie sa stratégie

Nouveauté – Volvo EX60
Le SUV électrique qui veut imposer une nouvelle norme

Car Of The Year Morocco
Le Link & Co 08 remporte le titre

International
Trump : retour à la logique coloniale de puissance

