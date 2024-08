Distribution automobile : Mahindra s’implante à Oujda

Filiale du groupe Safari et représentant exclusif des véhicules Mahindra au Maroc, Comicom poursuit l’expansion et le développement stratégique de la marque automobile indienne avec l’ouverture d’un nouveau showroom à Oujda.

Depuis le 22 août 2024, les habitants de l’Oriental peuvent profiter d’un espace dédié à la marque automobile Mahindra, situé rue de Melilia, en plein cœur de la ville. Grâce à sa proximité avec des lieux emblématiques tels que la gare ferroviaire et la Place Sidi Ziane, ce nouveau showroom bénéficie d’un emplacement central, facile d’accès, et est conçu pour offrir une expérience automobile moderne.

Ce nouveau point de vente offre un grand espace d’exposition accueillant où les visiteurs peuvent découvrir les modèles qui font la renommée de la marque, notamment le nouveau SUV Mahindra XUV300, ainsi que le Mahindra Pick-up, disponible en versions simple et double cabine. Cette nouvelle concession dispose également d’un service après-vente qui propose une offre complète incluant pièces de rechange et accessoires, ainsi que des services d’entretien et de réparation. Une équipe qualifiée et formée selon les standards de Mahindra est prête à répondre aux besoins des clients avec expertise, grâce aux outils et équipements de diagnostic à leur disposition.

À noter que l’ouverture de ce showroom s’inscrit dans le plan de développement du réseau Mahindra dans le Royaume, témoignant de l’engagement de la marque à se rapprocher toujours plus de ses clients. Avec ce nouvel espace à Oujda, Mahindra continue de faciliter l’accès à ses véhicules tout en garantissant une expérience d’achat et de service irréprochable. La marque, dans son communiqué, réaffirme son ambition de s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché automobile marocain, en plaçant la satisfaction et l’excellence au cœur de sa stratégie.