Bilal El Khannouss : Genk se montre gourmand, Leicester ne lâche pas l’affaire

Semaine décisive pour le jeune international marocain Bilal El Khannouss, dont les envies d’ailleurs peuvent amener les dirigeants du KRC Genk (Belgique) à faire des concessions pour le laisser filer à Leicester City.

Le milieu de terrain de 20 ans est décidément prêt à aller au clash avec son actuel club, dont les exigences financières peuvent faire capoter son arrivée en Premier League (PL) anglaise, de la même manière qu’ils ont repoussé les Allemands de RB Leipzig, longtemps intéressé par la pépite marocaine.

D’après la presse flamande, Bilal, dont le contrat expire en 2027, doit annoncer, ce lundi, sa décision de ne plus s’entraîner avec le groupe, histoire d’exercer plus de pression sur Genk qui a refusé une offre de 18 millions d’euros plus 3 millions de bonus.

Lire aussi | Anwar El Ghazi annonce un don de 500 mille euros aux enfants de Gaza

Des médias britanniques rapportent que le club belge voudrait tirer le jackpot avec la vente de leur poulain. Genk s’attendrait à un montant dépassant les 25 millions d’euros, soit plus que la somme collectée lors du transfert de l’international norvégien Sander Berge à Sheffield United en 2020.

KRC Genk a déjà indiqué que le club souhaitait coopérer au transfert de Bilal El Khannouss, «mais seulement dans de bonnes conditions», souligne le média flamand hbvl.be, précisant que le club et l’entourage du joueur «ont clairement des idées différentes à ce sujet».

Il semble que Leicester ne veut pas renoncer au recrutement de Bilal El Khannouss, dont le profil plait beaucoup à l’entraîneur Steve Cooper. Le nouveau promu en Premier League devrait faire sous peu une nouvelle offre. Le mercato estival se clôture vendredi 30 août à minuit en Angleterre.