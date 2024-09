Gabriel Sémelas nommé Président d’Airbus pour l’Afrique et le Moyen-Orient

Airbus a annoncé la nomination de Gabriel Sémelas au poste de Président d’Airbus pour l’Afrique et le Moyen-Orient, à compter du 1er janvier 2025.

Ce nouveau rôle s’accompagne de responsabilités importantes, alors que le constructeur européen prévoit un besoin de 1 460 nouveaux avions commerciaux en Afrique et 3 740 au Moyen-Orient d’ici 2034.

Gabriel Sémelas n’est pas un nouveau venu au sein de l’entreprise européenne, où il a occupé différents postes. Il a débuté en juin 2008 comme négociateur de contrats de vente, et a quitté Airbus en février 2020 en tant que vice-président des contrats de vente. Entre 2020 et aujourd’hui, Sémelas a exercé les fonctions de Directeur commercial et financier chez Eurofighter Jagdflugzeug GmbH.