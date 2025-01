Gazoduc Africain-Atlantique: un géant chinois de l’acier entre en jeu

Le Gazoduc Africain-Atlantique, devant relier l’Afrique de l’Ouest à l’Europe via le Maroc, franchit une nouvelle étape avec l’entrée en jeu du géant chinois de l’acier Jingye Group. Ce développement met en lumière l’enjeu stratégique de ce projet phare, destiné à stimuler l’intégration économique régionale.

Jingye Group, acteur majeur de l’industrie sidérurgique mondiale, a confirmé sa volonté de contribuer à la construction de cette infrastructure stratégique. Zhang Yuanyuan, directeur-adjoint du département marketing international, a annoncé que le groupe fournirait des produits en acier de haute qualité, indispensables à la réalisation de ce gazoduc d’une longueur totale de 5.660 kilomètres.

Cette participation s’inscrit dans la lignée des grands projets auxquels le groupe chinois a déjà contribué, tels que l’aéroport international de Beijing Daxing et le pont transocéanique de Brunei.

Jingye British Steel, une filiale acquise en 2020, jouera un rôle crucial à cet effet. Reconnue pour son expertise dans les infrastructures complexes, elle apportera des solutions adaptées, notamment des matériaux avancés pour les segments les plus exigeants du gazoduc.

Un projet à fort impact économique et énergétique

Le gazoduc Nigeria-Maroc, dont le coût est estimé à 26 milliards de dollars, bénéficie du soutien d’institutions financières internationales, telles que la Banque islamique de développement et le Fonds de l’OPEP pour le développement international. Ce projet vise à renforcer l’accès au gaz naturel pour les pays africains de la côte atlantique, tout en intégrant les réseaux énergétiques du Maroc et de l’Europe.

L’impact attendu est, à la fois, énergétique, économique et d’intégration régionale, respectivement à travers l’amélioration de l’accès au gaz naturel pour les populations africaines, la stimulation des investissements dans des infrastructures durables et le renforcement des liens économiques entre les pays traversés.

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) prévoit de lancer les premiers appels d’offres en 2025 pour les segments marocains et régionaux, incluant la Mauritanie et le Sénégal dans une première étape.

Pour une industrie durable

Basé dans la province du Hebei, Jingye Group produit annuellement 15 millions de tonnes d’acier et exporte ses produits dans plus de 127 pays. Grâce à son acquisition de British Steel, le groupe a renforcé sa présence mondiale, notamment en Europe, tout en poursuivant des investissements massifs pour moderniser ses infrastructures. Avec un chiffre d’affaires de 13 milliards de dollars et une force de travail de 23.500 employés, Jingye mise sur des solutions technologiques et environnementales pour devenir un leader dans l’industrie sidérurgique verte.

En soutenant le pipeline Nigeria-Maroc, Jingye met en avant son engagement en faveur de la durabilité et d’une chaîne d’approvisionnement compétitive, verte et intelligente. Cette vision est alignée avec les objectifs du Maroc pour une transition énergétique exemplaire et une croissance économique inclusive.

Un enjeu stratégique pour le Maroc et ses partenaires

Ce projet ne se limite pas à la dimension énergétique. Il symbolise également une dynamique géopolitique, positionnant le Maroc comme un acteur clé dans l’intégration économique et énergétique en Afrique. Grâce à des partenariats avec acteurs de référence, le Royaume bénéficie d’une expertise technique de pointe et d’un soutien logistique pour concrétiser une vision à long terme.

Les États-Unis, l’Europe et d’autres partenaires internationaux suivent également de près l’avancée de ce projet, qui pourrait devenir un modèle de coopération multisectorielle en Afrique.

Avec la volonté exprimée par Jingye Group, le gazoduc Nigeria-Maroc franchit une étape cruciale. Cet engagement reflète l’importance d’une collaboration internationale pour répondre aux défis techniques et aux aspirations économiques de la région.

L’ambition commune de renforcer la durabilité, l’intégration régionale et les infrastructures stratégiques place ce projet comme une référence dans les relations entre l’Afrique, l’Europe, et le reste du monde.