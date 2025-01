Casablanca : Police déployée pour assurer de la propreté de la métropole

La propreté de la capitale économique est l’une des priorités de la commune de Casablanca. Selon Hespress, l’autorité locale a décidé de mettre en place une police dont la mission sera de lutter contre les comportements inciviques de citoyens qui contribuant à la pollution les espaces publics en y jetant, sans vergogne, leurs déchets.

L’initiative tant attendue vient enfin en réponse aux critiques concernant la propreté de la métropole en vue d’améliorer son image, notamment en préparation de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030.

Lire aussi | La DGSN accorde des promotions à un nombre inédit de fonctionnaires

Cette police administrative appliquera l’arrêté municipal sur la santé publique et la propreté, adopté précédemment mais non mis en œuvre. Elle effectuera des rondes dans les quartiers, sanctionnant par des amendes les individus surpris en infraction. Des enregistrements vidéo fournis par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) permettront également d’identifier et de sanctionner les contrevenants. Les amendes prévues s’élèvent à 100 dirhams, avec une majoration en cas de récidive.

La commune financera 70 % du budget de cette police, le ministère de l’Intérieur prenant en charge les 30 % restants. Cette mesure s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation de Casablanca, souvent perçue comme l’une des villes les plus polluées du Maroc.

Lire aussi | Amnistie fiscale : une récolte 20 fois supérieure à celle de l’année précédente

En ciblant les infractions telles que les dépôts sauvages de déchets et les actes des recycleurs informels, la commune espère instaurer une nouvelle culture de propreté. Cette initiative souligne l’importance de responsabiliser les citoyens et de mobiliser des ressources pour améliorer les conditions de vie et l’image de Casablanca sur la scène nationale et internationale.