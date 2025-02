La CMR s’offre un répit après les augmentations de salaire dans le public

Les dernières augmentations de salaire dans la fonction publique ont accordé un répit à la Caisse marocaine des retraites (CMR), dont l’épuisement des réserves était fixé dans un délai de trois ans.

Les revalorisations salariales, décidées dans le cadre du dialogue social, ont eu «un impact positif» sur l’équilibre financier du régime des pensions civiles, a assuré la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, en présidant le Conseil d’administration de la CMR, jeudi 27 février à Rabat.

La mesure a assuré des ressources supplémentaires à la retraite du secteur public, permettant ainsi de retarder la date d’épuisement de ses réserves financières de 3 années, soit 2031 au lieu de 2028, a-t-elle expliqué.

Lire aussi | Nadia Fettah : Le gouvernement envisage une première présentation sur la réforme des retraites en janvier

Le gouvernement reste engagé, selon elle, à mettre en place une réforme du système des retraites à deux pôles (public et privé), tout en renforçant sa gouvernance « de manière consensuelle », l’objectif étant d’en assurer la pérennité.

Au cours de cette réunion, le Conseil d’Administration a pris connaissance du «bilan positif» de l’exécution du plan d’action de la CMR et de ses engagements inscrits dans le contrat-programme signé avec l’État.

Le taux d’exécution dudit plan a atteint 87 % en 2024, avec la réalisation de la plupart des objectifs stratégiques définis, indique un communiqué de la Caisse.

D’autre part, le Conseil a également examiné la nouvelle vision stratégique de la Caisse pour la période 2025-2027 destinée à confirmer le rôle de la CMR en tant qu’acteur de référence pour une retraite publique innovante, agile et durable.

Lire aussi | Exonération fiscale des retraites : beaucoup de bruit et peu d’impact

Cette stratégie, fondée sur quatre axes principaux, vise à redéfinir l’expérience client selon une approche Client-Centric innovante et omnicanale et à consolider la position de la Caisse en tant qu’investisseur institutionnel engagé et innovant. Aussi, elle se propose de renforcer la culture de la performance et de l’excellence opérationnelle, de manière à promouvoir la bonne gouvernance et la responsabilité sociétale.

Pour ce faire, la CMR compte s’appuyer sur trois leviers essentiels, à savoir le développement des compétences et l’intelligence collective, l’innovation et les nouvelles technologies et une coopération étroite avec les partenaires nationaux et internationaux.

Lire aussi | Comprendre comment fonctionne le système de retraite au Maroc [Guide détaillé]

Le Conseil a, ainsi, approuvé le plan d’action 2025-2027, le budget de la Caisse et le plan d’action au titre de l’exercice en cours, ainsi que tous les projets de décisions.

Dans son rapport annuel 2023/24, rendu public en décembre dernier, la Cour des comptes a tiré la sonnette d’alarme sur la situation critique de la CMR, qui accuse un déficit technique alarmant de 9,8 milliards de dirhams en 2023, avec un risque d’épuisement si aucune action corrective n’est entreprise.

Lire aussi | Réforme des retraites: Pour Akhannouch, « il est temps d’amorcer le débat »

Les réformes paramétriques mises en place depuis 2016 pour le régime des pensions civiles de la CMR et en 2021 pour le RCAR (Régime collectif d’allocation de retraite) n’ont pas suffi à rétablir l’équilibre financier, d’après le même rapport.