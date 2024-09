L’Algérie impose le visa aux Marocains avec «effet immédiat»

Après avoir rompu de manière unilatérale les relations avec le Maroc en 2021, l’Algérie a décidé de réinstaurer avec «effet immédiat» le visa d’entrée sur son territoire pour les ressortissants marocains.

«Profitant du régime d’exemption des visas, malheureusement, le Royaume du Maroc s’est livré à diverses actions attentatoires à la stabilité de l’Algérie et à sa sécurité nationale, avec l’organisation à grande échelle de réseaux de crime organisé, de trafic de drogue et d’êtres humains, de contrebande, d’immigration clandestine et d’actes d’espionnage», explique la diplomatie algérienne dans son un communiqué.

L’Algérie accuse également son voisin d’avoir profité de cette situation pour se livrer «au déploiement d’agents de renseignements sionistes, détenteurs de passeports marocains, pour accéder librement au territoire national».

«Le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l’actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l’Algérie« , conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères.