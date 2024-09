Le Souverain invité par le président français pour prendre part au Sommet de la Francophonie

SM le Roi Mohammed VI devrait participer au 19ᵉ sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), prévu les 4 et 5 octobre à Paris et à Villers-Cotterêts.

Cette invitation, émanant du président français Emmanuel Macron, constitue un signal fort du réchauffement des relations entre le Maroc et la France, rapporte le journal panafricain « Jeune Afrique« . Le souverain, arrivé à Paris le 18 septembre pour une visite initialement décrite comme « privée », sera accompagné de plusieurs personnalités marocaines, dont le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, selon « Jeune Afrique ».

Ce sommet, organisé pour la première fois en France depuis plus de trente ans, réunira plusieurs chefs d’État africains, notamment le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, le Camerounais Paul Biya, ainsi que des dirigeants de pays francophones comme le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Ghana. SM le Roi Mohammed VI pourrait également être accompagné par des membres du gouvernement marocain, ainsi que des représentants du patronat marocain, comme Chakib El Alj et Mehdi Tazi, pour assister à des événements en marge du sommet, notamment le « Franco-Tech », un forum économique organisé à Paris à la Station F.

La présence du roi du Maroc à cet événement est perçue comme un indicateur de l’amélioration des relations diplomatiques entre Paris et Rabat. Selon un expert cité par « Jeune Afrique », la venue du souverain chérifien reflète la volonté des deux nations de tourner la page sur les tensions des dernières années, renforcée par la récente reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.