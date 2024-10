L’Anapec, GIZ et Orange lancent les bootcamps régionaux sur les ressources hydriques

La région de Drâa-Tafilalet a constitué la première étape des bootcamps régionaux dédiés à la question de la préservation des ressources en eau, tenus à l’initiative de l’Anapec, GIZ, l’agence allemande de coopération internationale, et Orange.

Placé sous le thème «Innover pour plus de durabilité et de résilience de nos ressources en eau», le Bootcamp Hydrostartup Drâa-Tafilalet a rassemblé, récemment (24-29 septembre), plus de 145 participants de la région, incluant étudiants, porteurs de projets et entrepreneurs.

Les bootcamps régionaux visent l’accompagnement de 15 000 entrepreneurs et s’inscrivent dans le cadre des prestations de promotion et d’accompagnement de l’Entrepreneuriat portées par l’Anapec.

Confrontés aux enjeux du stress hydrique, le rassemblement inaugural avait pour objectif de stimuler les jeunes à adapter leurs modèles économiques en intégrant des solutions innovantes, résilientes et durable, afin de répondre aux défis actuels de la raréfaction des ressources en eau.

Organisé sous l’égide de la Wilaya de la région Drâa-Tafilalet, l’événement a bénéficié du soutien du Conseil de la région, de l’Agence du Bassin Hydraulique du Guir- Ziz-Rheris, du CRI, du Cluster Énergie, de l’antenne de la CGEM, de l’ANDZOA, de l’ONCA, de l’OFPPT et de la FST d’Errachidia.

Cette forte mobilisation a permis une forte sensibilisation des jeunes aux effets du changement climatique, ainsi que leurs encouragements à proposer des solutions pour une gestion durable de l’eau.

Au cours des 3 jours des Bootcamps organisés dans chaque province de la région, les participants ont développé et présenté des idées novatrices, ce qui a permis de retenir les meilleures propositions pour participer à un Bootcamp régional final, où elles ont été évaluées par un jury de professionnels.

La cérémonie de clôture, a été marquée par la récompense des trois projets les plus innovants, que leurs porteurs vont bénéficier d’un accompagnement complet incluant du mentorat personnalisé, des ateliers de formation spécialisés et un soutien au prototypage pour concrétiser leurs idées et tester leur viabilité sur le terrain.