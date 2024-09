L’ANAPEC rapproche l’entrepreneuriat des étudiants de l’UH2 de Casablanca

Pour la rentrée 2024-2025, l’ANAPEC et l’Université Hassan II (UH2) de Casablanca joignent leurs forces pour familiariser les étudiants avec le monde de l’entrepreneuriat, jeter un pont entre les mondes universitaire et professionnel.

Les deux parties tiennent, du 18 au 20 septembre, des Journées portes ouvertes et une caravane sur les quatre campus de l’université (Aïn Chock, Aïn Sebaâ, Ben M’sick et Mohammedia), dans le but «d’optimiser les parcours d’insertion professionnelle des jeunes».

L’événement devrait constituer «une locomotive majeure pour la promotion et le soutien de l’insertion des jeunes, notamment en les incitant à l’entrepreneuriat étudiant, ainsi qu’en les accompagnant dans les premières étapes de leur recherche d’emploi», d’après les explications fournies par l’ANAPEC.

Pour cette première édition, des conseillers experts animent des ateliers pratiques destinés à sensibiliser les étudiants aux services offerts par l’Agence, dont l’action repose sur une approche dédiée et rénovée pour renforcer leur employabilité et développer les compétences transversales indispensables sur le marché du travail.

La directrice générale de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), Iman Belmaati, a participé à la cérémonie de lancement des portes ouvertes, organisée en partenariat avec l’Université Hassan II et le Centre francophone d’employabilité.

En plus de son antenne universitaire, l’ANAPEC a déployé une «agence mobile» dotée des derniers moyens pédagogiques, qui se rendra dans différents centres universitaires pour exposer aux étudiants les exigences du monde de l’emploi et des entreprises, tout en les initiant aux moyens nécessaires si on veut réussir une insertion professionnelle efficace.