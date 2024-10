Lancement réussi de la première liaison directe New York-Marrakech avec United Airlines

Le premier vol direct entre New York et Marrakech, opéré par United Airlines, a atterri vendredi 25 octobre à l’aéroport Marrakech Menara.

Cet événement concrétise la collaboration entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la compagnie américaine, annoncée en mars dernier, et souligne le positionnement stratégique du Maroc sur le marché nord-américain.

Cette liaison directe entre New York et Marrakech, opérée en Boeing 767-300 de 167 sièges, témoigne de l’ambition de l’ONMT d’attirer un nombre croissant de voyageurs américains vers le Maroc. Ce vol inaugural, effectué dans le cadre de la nouvelle stratégie touristique marocaine « Light in Action », marque la première connexion aérienne point-à-point d’une compagnie américaine vers l’Afrique du Nord. La ligne est opérée à raison de trois vols par semaine, les mardis, jeudis et samedis, renforçant la connectivité de Marrakech avec le continent américain et ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme haut de gamme.

Un atout pour le positionnement international du Maroc

Ce vol direct s’inscrit dans une stratégie globale de l’ONMT visant à connecter Marrakech aux grandes capitales mondiales. En 2024, l’ONMT a également lancé une liaison directe avec Montréal en juin, en partenariat avec Air Transat. Ce développement renforce l’accessibilité de Marrakech pour les touristes nord-américains et participe à faire de la ville une destination de choix pour le tourisme premium.

Cette initiative de l’ONMT, qui vient s’ajouter aux liaisons déjà existantes opérées par Royal Air Maroc entre Casablanca et plusieurs villes américaines (New York, Washington, Miami), répond à une demande croissante des voyageurs américains. Elle ouvre également de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur touristique marocain, en renforçant le positionnement de Marrakech en tant que destination de premier plan à l’échelle internationale.