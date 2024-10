Casablanca Finance City aux commandes d’une alliance internationale à partir de janvier 2025

Casablanca Finance City (CFC) devra assurer, à compter du 1er janvier 2025, la présidence de la World Alliance of International Financial Centers (WAIFC), succédant ainsi à FinCity.Tokyo.

Le choix de CFC « témoigne non seulement de la légitimité de Casablanca en tant que hub régional et première place financière africaine, mais également de son rayonnement à l’international, et de la valeur ajoutée apportée à ce réseau mondial depuis sa création », déclare Said Ibrahimi, CEO de la place casablancaise.

À l’issue de l’Assemblée générale de la WAIFC, tenue le 15 octobre 2024 au Japon, Lamia Merzouki, Directrice générale adjointe de CFC, a été élue pour succéder à Keiichi Aritomo, Directeur exécutif de FinCity.Tokyo. A rappeler que Mme Merzouki était vice-présidente depuis 2022.

Casablanca Finance City souligne, dans un communiqué, sa détermination à « s’investir pleinement dans le renforcement des synergies entre les centres financiers internationaux et s’engage activement à promouvoir les initiatives conjointes et à faciliter l’échange des meilleures pratiques ».

Depuis sa création en 2010, CFC joue un rôle clé dans la promotion de l’investissement en Afrique et accompagne les entreprises dans leur développement à travers le continent. CFC est le premier centre financier en Afrique, offrant un cadre réglementaire favorable et des services adaptés aux investisseurs internationaux.

La World Alliance of International Financial Centers est une association à but non lucratif, qui œuvre à promouvoir l’innovation, la durabilité et les meilleures pratiques. Le WAIFC soutient activement des initiatives liées à la finance verte, à l’inclusion financière et au développement des talents.