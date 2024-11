Le coup de pouce d’IFC à Kazyon

La Société financière internationale (IFC) envisage l’octroi d’un financement de 30 millions de dollars à Kazyon Morocco. L’objectif de ce prêt est d’accélérer l’expansion de l’opérateur dans le secteur de la grande distribution au Maroc.

IFC, le bras armé financier de la Banque mondiale, est résolument engagé dans le financement de l’économie de la vie. Après un financement stratégique de 363 millions dans le groupe logistique BLS de Moncef Belkayat, IFC projette un autre investissement, cette fois-ci dans Kazyon Maroc. Dans un secteur en compétitivité constante, c’est l’année dernière que Development Partners International (DPI), une société d’investissement privée axée sur l’Afrique, annonçait son investissement en actions de 165 millions de dollars dans Kazyon Ltd.

Après avoir conquis le marché du hard discount en Égypte, le groupe a décidé depuis quelque temps d’aller à la conquête d’autres marchés, comme l’Arabie Saoudite et le Brésil. Depuis le début de l’année 2024, le Maroc est devenu un pôle d’expansion stratégique pour le groupe. Bien que les grandes surfaces de type hypermarché ou supermarché soient très présentes sur le marché marocain, le hard discount fait également son chemin. Au Maroc, le secteur, bien que restreint, connaît un essor. L’opérateur BIM, longtemps leader, est aujourd’hui concurrencé par de nouveaux acteurs tels que Kazyon ou encore les Marjane City, développés par le groupe Marjane. Il est clair que le potentiel économique de cette niche en plein essor attire l’attention d’IFC.

Un prêt pour accélérer l’expansion

Fondée en 2014 par Hassan Heikal, Kazyon est devenu le premier acteur de la distribution à bas prix en Égypte, avec un réseau de plus de 935 magasins et cinq centres de distribution. En presque un an d’existence au Maroc, le groupe a doublé sa présence en passant à 100 magasins. « Nous sommes aujourd’hui présents à Casablanca, Rabat, Berrechid, Bouskoura, Mohammédia… », lit-on sur la page officielle du groupe. « L’émergence de champions nationaux dans ce domaine du hard discount, et dans d’autres, serait bienvenue pour la consolidation de nos acquis économiques », confie l’économiste Hicham Alaoui.

La plateforme s’est donné pour objectif ambitieux d’ouvrir 200 magasins d’ici deux ans et d’atteindre la barre des 600 magasins en cinq ans, espérant ainsi surpasser la performance de la marque turque BIM, présente au Maroc depuis une décennie. Et pour cela, elle peut compter sur un soutien important. Kazyon Morocco s’apprête donc à franchir une étape majeure dans son expansion grâce au prêt de 30 millions de dollars que devrait lui accorder la Société financière internationale (IFC). Dans les détails, ce financement stratégique sur huit ans permettra à Kazyon de renforcer sa présence au Maroc et de poursuivre son développement dans un marché où la demande de produits alimentaires de qualité et accessibles est en constante augmentation. Ce financement permettra au groupe de déployer de nouveaux magasins et centres de distribution dans les grandes villes du Maroc, notamment à Tanger et Marrakech, afin d’élargir son réseau et de répondre aux besoins croissants de la population en produits alimentaires essentiels.

Rappelons qu’IFC avait déjà investi 15 millions de dollars en 2023 dans Kazyon, en collaboration avec African Development Partners III (ADP III), un fonds géré par Development Partners International.