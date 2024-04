Le Maroc dans le top 10 des destinations « bon marché »

Le Maroc se distingue dans le domaine du tourisme en se plaçant au 8ème rang des destinations « bon marché » à visiter en famille, selon un classement établi par le site américain « Insider Monkey ».

Le site américain, spécialisé dans l’information financière, estime à 935 dollars le coût d’un séjour d’une semaine pour deux personnes au Maroc. Ce classement positionne le Maroc au deuxième rang parmi les pays arabes au niveau régional, juste derrière l’Égypte, et au troisième rang en Afrique, derrière l’Égypte et l’Éthiopie. Dans le classement général, c’est le pays des Pharaons qui se place en tête, suivi de l’Inde et de la Serbie.

Par ailleurs, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé une opération de séduction à Washington, deuxième étape de son roadshow aux États-Unis. L’objectif est de présenter la diversité et la richesse de l’offre touristique et hôtelière du Maroc, et de consolider sa position sur le marché américain, très porteur.

Le Maroc vise à augmenter sa part de marché dans ce secteur à forte valeur ajoutée, avec pour objectif ultime d’atteindre 1 million de touristes annuellement. Selon les statistiques de l’ONMT, quelque 400 000 touristes américains ont visité le Maroc en 2023, générant 800 000 nuitées, soit une progression de 19 % par rapport à 2019.