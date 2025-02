Le Sud-Africain Vantage Capital se désengage d’Equity Invest

Moins de cinq ans après avoir investi dans la holding technologique Equity Invest, le Sud-Africain Vantage Capital entame le désengagement.

Le gestionnaire de fonds d’investissement basé à Johannesburg s’apprête à sortir du capital de la holding qui opère, à travers une demi-douzaine de filiales, dans l’intégration de solutions de sécurité électronique avec systèmes anti-intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance, détection d’incendie et sécurité bancaire (à travers Unisystem Group), l’intégration de systèmes audiovisuels multimédias (à travers Finatech Systems), la monétique (à travers Vantage Payment Systems) et le développement de solutions informatiques pour établissements de santé (à travers ENOVA).

Si rien ne filtre sur le montant récupéré par le cédant de son investissement initial qui s’élève à près de 80 millions de dirhams, l’opération incarne pour Vantage Capital la première cession de participation de son portefeuille marocain qui n’a pas arrêté de prendre de l’embonpoint depuis 2019 avec plusieurs acquisitions et financement de PME et ETI (Établissement de Taille Intermédiaire) marocains tels SPMS (opérateur de culture et commercialisation de fruits rouges basé à Agadir), CIM Santé (établissement de santé privé comptant plus de 1.000 lits en capacité litière) et Promamec (le numéro deux marocain des dispositifs médicaux).

Rappelons, que le financement de Vantage Capital apporté à Equity Invest avait permis en fin 2019 à cette holding fondée et dirigée par Ali Bettahi, à monter à 100% dans le capital de sa principale filiale Unisystem Group, le leader marocain des solutions de sécurité électronique.