Liaison électrique THT 3GW : L’ONEE lance un appel d’offres

Dans le cadre de l’accélération de la réalisation du projet stratégique de la liaison électrique Très Haute Tension (THT) de 3GW reliant le Sud au Centre du Royaume, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE) a procédé, le 21 août courant, au lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’études topographiques relatives aux lignes aériennes de cette liaison.

Concrètement, ces études visent à déterminer les tracés optimaux des lignes Très Haute Tension en vue d’anticiper les contraintes géographiques, et identifier et délimiter les sites devant abriter les stations terminales au sud et au centre.

Faut-il souligner que ce projet consiste en la réalisation d’une liaison électrique d’une capacité de 3 GW entre le sud et le centre du Royaume, renforçant ainsi l’infrastructure énergétique nationale et favorisant l’intégration optimisée des énergies renouvelables.

