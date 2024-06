L’IIA Maroc met en lumière les nouveaux défis de l’audit interne

L’Institut des Auditeurs Internes du Maroc (IIA-MAROC) organise sa 11ème Conférence de l’audit interne. L’événement, qui se tiendra les 25 et 26 juin portera sur le thème « Nouveaux défis de l’Audit Interne : Normes, Technologies & ESG ».

Dans un monde en constante évolution et de plus en plus digitalisé, l’audit interne joue un rôle crucial pour aider les organisations à naviguer efficacement dans un environnement des affaires en perpétuelle transformation. Les nouvelles technologies, ainsi que les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sont au cœur des préoccupations actuelles. L’audit interne se positionne ainsi comme un pilier essentiel pour assurer la bonne gouvernance et la transparence au sein des entreprises.

Les auditeurs internes doivent faire face à des défis de plus en plus complexes et diversifiés. Les nouvelles normes d’audit 2024, conçues pour s’adapter à cet écosystème dynamique, offrent de nouvelles perspectives. Elles encouragent l’adoption des nouvelles technologies et l’intégration des dimensions de compliance et ESG, renforçant ainsi le rôle de l’audit interne dans la gestion des risques et la gouvernance.

La Conférence vise à rassembler les acteurs clés des métiers de l’audit interne, de la gestion des risques, du contrôle permanent, de la conformité et de la gouvernance. Plus de 300 participants, incluant des administrateurs, directeurs et hauts cadres du secteur public et privé, sont attendus. L’événement constituera une plateforme d’échanges et de réflexions stratégiques autour des enjeux déterminants pour les auditeurs internes et les fonctions de contrôle.

La Conférence accueillera des experts marocains et internationaux, notamment M. Naohiro Mouri, Chairman de l’International Internal Audit Standards Board de l’IIA Global, et Mme Katleen Seeuws, Vice-Présidente des Professional Standards and Guidance de l’IIA Global. Seront également présents des représentants de l’ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing), de la Fédération Africaine l’AFIIA, de la Fédération arabe l’ARABCIIA, de l’ISACA Maroc, de l’ACFE France et de l’IFACI Certification.

M. Mohammed Azarab Bendali, Président de l’IIA Maroc, a souligné que « cet événement devient un symposium de l’audit interne à dimension internationale ». Le programme de la conférence comprendra des plénières et des ateliers, offrant aux participants l’opportunité de découvrir les dernières nouveautés et pratiques, ainsi que de renforcer leurs capacités professionnelles.