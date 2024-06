Gaza: Le Maroc se félicite de l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution appelant à un cessez-le-feu

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a exprimé, mardi à Rabat, l’accueil favorable par le Maroc de l’adoption, la veille, par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2735 appelant à un cessez-le-feu en trois phases à Gaza et prévoyant « un grand plan de reconstruction pluriannuel » dans ce territoire palestinien.

Répondant à une question sur la position du Royaume quant à l’adoption de la résolution onusienne, lors d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec la vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon, M. Bourita a indiqué que le Maroc se félicite de ce texte qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, total et complet dans la Bande de Gaza, à un retrait complet des forces israéliennes de Gaza et au retour des déplacés.

Et d’ajouter que le Maroc considère cette résolution comme « un pas positif » pour arrêter la guerre, en harmonie avec l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, à l’arrêt immédiat, total, et durable des hostilités, à l’acheminent sans entraves de l’aide humanitaire via tous les points de passage vers Gaza, et au rejet de tout déplacement de population, tout en considérant la Bande de Gaza comme une partie intégrante des territoires palestiniens.

Le ministre a affirmé que la résolution s’inscrit dans le droit fil de la Vision de Sa Majesté le Roi pour mettre fin à un conflit qui n’a que trop duré dans la région, conformément à la solution à deux Etats dans le respect du droit international et des résolutions de la légalité internationale, soulignant que les négociations demeurent l’unique voie pour y parvenir.

Le Royaume du Maroc, a-t-il dit, espère que l’ensemble des parties se conforment aux termes de cette résolution pour mettre fin aux souffrances des populations civiles après huit mois de guerre destructrice à Gaza, avec des conséquences désastreuses sur le plan humanitaire.

M. Bourita a dans ce cadre rappelé la position du Royaume du Maroc quant à l’importance des propositions présentées par le Président des Etats-Unis d’Amérique, Joseph Biden, visant à favoriser l’établissement d’un cessez-le-feu durable à Gaza, l’accès de l’aide humanitaire, la protection des civils, le retour des déplacés, ainsi que la reconstruction des zones détruites.