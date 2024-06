Coachs, fitness et business: comment le sport se rentabilise

Sur les grandes artères de Casablanca, les affiches des salles de sport attirent l’attention. Zoom sur ce modèle économique en plein essor.

Casablanca, la grande métropole du Maroc, adopte jour après jour une apparence de plus en plus sportive, notamment en période de vacances. Entre les grandes affiches de coachs et les nombreuses salles de sport huppées qui fleurissent, l’économie du sport prend une place significative dans la ville.

Yassine Bouzakhti, célèbre coach de « personal training » sur Instagram, fait partie de ces jeunes entrepreneurs qui ont réussi à se faire une place dans le business des salles de sport. Partageant son temps entre la salle de sport et le coaching personnalisé, Bouzakhti suit entre 10 et 20 personnes par mois, sans oublier ses séances de groupe. Ses clients, souvent des directeurs et chefs d’entreprises, préfèrent des entraînements personnalisés adaptés à leur emploi du temps chargé. Le coût d’une séance varie entre 150 et 300 DH.

Un secteur en croissance

Selon le site officiel des salles de sport (Club au Maroc.ma), on compte plus de 545 clubs et salles de fitness au Maroc, avec une concentration notable à Casablanca. City Club, leader du marché, continue d’étendre son réseau avec près d’une centaine de salles. Récemment, l’inauguration de l’UFC Gym Maroc a marqué un tournant en introduisant un centre dédié aux sports de combat et au fitness sous une franchise internationale.

Le secteur des salles de sport au Maroc offre des opportunités économiques considérables. Selon une étude de la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) en partenariat avec l’agence fédérale GIZ et le cabinet de conseil IN&Sport, en 2021, le secteur privé du sport représentait 1,16% du PIB. Qu’il s’agisse de boutiques physiques ou de commerce en ligne, la vente d’articles de sport génère 2,33 milliards de dirhams (210 millions d’euros).

Plus de la moitié des Marocains affirment pratiquer une activité sportive régulièrement, selon un questionnaire du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Ce dernier souligne l’importance croissante du sport dans la société marocaine. Le nombre d’emplois dans le secteur privé du sport est resté stable, voire en légère progression par rapport à 2019, dépassant la barre des 7300 emplois, avec un taux moyen de 24% de femmes employées dans le secteur.

Un soutien gouvernemental

En 2022, le budget du ministère marocain des Sports s’élevait à 2 milliards de dirhams. Cette allocation budgétaire vise à soutenir le développement des infrastructures sportives et à renforcer la diplomatie sportive du Maroc. Pour étendre son influence, le pays mise sur la qualité de ses infrastructures – stades, hôtels, transports, communications – afin de s’imposer comme un acteur incontournable sur le continent africain.

Le marché des salles de sport à Casablanca est en plein essor, soutenu par une demande locale croissante et des initiatives publiques et privées convergentes. Ce secteur dynamique, porté par des entrepreneurs innovants et des infrastructures en expansion, joue un rôle clé dans l’économie locale et nationale.