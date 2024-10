L’ONMT lance la deuxième vague de la campagne « Ntla9awfbladna »

Le 7 octobre 2024, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a annoncé le lancement de la deuxième vague de sa campagne de promotion du tourisme interne, « Ntla9awfbladna ».

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action « Light in Action » découlant de la feuille de route 2023-2026, vise à encourager les Marocains à voyager à l’intérieur du pays en mettant l’accent sur la mobilité et la facilité de déplacement entre les différentes régions.

Lire aussi | L’ONMT à la conquête du marché touristique japonais

Prévue en amont des vacances scolaires, la campagne met en avant le confort, la rapidité et la simplicité des déplacements via les moyens de transport en commun, notamment les autocars, les trains et les avions. L’objectif est de souligner la facilité d’accès aux destinations touristiques marocaines et de promouvoir la diversité et la beauté des paysages du pays.

Cette campagne vidéo cible un large public, en s’adressant à toutes les catégories socioprofessionnelles et aux habitants de toutes les régions du Maroc. Elle a pour but de susciter l’envie de voyager tout en facilitant la planification des séjours hors des pics de fréquentation. De nouvelles vagues de communication suivront pour accompagner les périodes de vacances et de week-ends prolongés tout au long de l’année.

Lire aussi | Deux anciens de Coca-Cola dans les starting-blocks pour diriger l’ONMT

En 2025, une troisième vague sera lancée pour promouvoir les vacances de printemps et d’été, avec un accent particulier sur les segments « Bord de mer » et « Nature et Découverte ».

Le tourisme interne représente un tiers de l’activité touristique au Maroc, avec plus de 5,8 millions de nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement classés au cours des huit premiers mois de l’année. Il constitue un axe stratégique majeur pour l’ONMT, qui multiplie les actions pour soutenir et développer ce segment clé du secteur touristique marocain.