Ligue des champions/Phase de poules: Le Raja Casablanca et l’AS FAR dans le même groupe

Le Raja Casablanca et l’AS FAR ont été logés dans le groupe B de la Ligue des champions d’Afrique (saison 2024-2025), à l’issue du tirage au sort de la phase de poules, tenu lundi au Caire.

Le groupe B comprend également Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et AC Maniema Union (RD Congo).

Par ailleurs, Al Hilal (Soudan), Young Africans (Tanzanie), Mouloudia Club d’Alger (Algérie) et TP Mazmebe (RD Congo) ont hérité du groupe A, tandis qu’Al Ahly (Egypte), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Chabab Belouizdad (Algérie) et Stade d’Abidjan ont été logés dans le groupe C.

Pour ce qui est du groupe D, il est composé de l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Djoliba Athletic Club (Mali), Sagrada Esperança (Angola) et Pyramids FC (Egypte).