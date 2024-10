GPC investit 180 millions de dirhams dans une nouvelle unité de production à Meknès

Comme nous l’avions annoncé en primeur sur Challenge, GPC – Gharb Papier et Carton, filiale du groupe Ynna et acteur clé du secteur des emballages au Maroc, renforce son leadership national en annonçant un investissement de 180 millions de dirhams dans la construction d’une nouvelle unité de production à Meknès.

Située dans la zone industrielle d’Agropolis, cette usine sera la huitième du groupe et vise à répondre à la demande croissante des secteurs agricoles, industriels et automobiles, notamment dans les régions de Fès-Meknès et de l’Oriental.

Lire aussi | Le groupe GPC en roue libre. Lancement imminent d’une 8ème unité de production

Dotée de technologies de pointe, cette nouvelle unité sera équipée de machines d’impression High Graphic à 7 couleurs, une première au Maroc. Sa capacité de production annuelle atteindra 20 000 tonnes de carton ondulé et 10 000 tonnes de papier transformé, incluant des produits tels que les mandrins, cornières, bobinots de kraft, papier journal et Manilla découpé.

Mounir El Bari, Directeur Général de GPC – Papier et Carton, souligne l’importance de cet investissement pour le groupe : « Cet investissement marque une étape importante dans notre stratégie de croissance et de développement en marge de notre 32e anniversaire. Il réaffirme l’engagement de GPC et Ynna à promouvoir le Made in Morocco en ligne avec la stratégie de souveraineté industrielle nationale, tout en contribuant activement à la transformation économique des régions que nous desservons. »

Lire aussi | Agadir. Les projets de fabrication d’emballage se multiplient

En outre, cette unité se distingue par son approche écologique, avec une autoproduction d’énergie solaire couvrant plus de 40 % de sa consommation totale. L’usine générera également plus de 100 emplois locaux, participant ainsi au développement économique de la région.