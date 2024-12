Maroc: 11 milliards de dirhams pour améliorer le transport par autobus

Pour améliorer la qualité du transport urbain et intercommunal par autobus, les autorités marocaines vont consacrer une enveloppe de 11 milliards de dirhams à ce secteur durant la période 2025-2029.

Le gouvernement et les douze régions du pays ont signé, vendredi 20 décembre à Tanger, une convention-cadre relative au financement du programme d’investissement institué par le nouveau modèle de contrats de gestion déléguée du transport public par autobus.

La convention, entérinée en marge des Assises de la régionalisation avancée, vise à garantir la durabilité et l’équilibre financier du programme, outre la réalisation d’un suivi régulier desdits contrats.

Dans un message adressé à cette deuxième édition des Assises, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné que «le développement d’un système de transport inclusif et durable constitue désormais une exigence essentielle pour atteindre le développement régional intégré».

«Il est aussi une condition sine qua non pour réduire les disparités spatiales et sociales, au niveau territorial», a poursuivi le Souverain, affirmant qu’il est «certain que ce secteur connaitra, au cours des prochaines années, une évolution rapide».

Et d’expliquer: «Cette orientation est due à la dynamique croissante, à l’œuvre dans notre pays en tant que pôle régional attractif pour les investissements et aux chantiers d’envergure lancés dans le cadre des préparatifs en cours au Maroc pour organiser la Coupe du monde 2030».

En février 2024, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a annoncé des changements importants dans la mobilité urbaine avec l’actualisation de la Stratégie nationale et une feuille de route pour une mobilité durable d’ici 2040. Des études ont été lancées pour repenser le modèle économique du transport urbain et remodeler les contrats de gestion déléguée.

Outre le secteur du transport, le gouvernement et les régions ont conclu trois autres conventions-cadres. La première porte sur l’accélération de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, notamment à travers l’accélération du transfert des compétences aux services déconcentrés selon un calendrier précis.

Le deuxième accord concerne la poursuite de la mise en œuvre territoriale des politiques nationales dans le domaine de l’eau et de la protection de l’environnement, tandis que la troisième convention se rapporte à la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés sur la période 2025-2034.

Organisées par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc, les Assises constituent un moment important dans la mise en œuvre, sous l’impulsion royale, du chantier de la régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.