Maroc : M-Automotiv, nouvel importateur et distributeur exclusif du chinois JAC Motors

Acteur clé de la distribution automobile au Maroc, M-Automotiv a récemment conclu un partenariat exclusif avec JAC Motors, un acteur majeur de l’industrie automobile chinoise. Si ce partenariat ouvre la voie à l’introduction d’une gamme étendue de véhicules particuliers et utilitaires sur le marché marocain, il laisse entrevoir à moyen terme la création d’une plateforme industrielle dédiée à l’assemblage local.

Dans le détail, ce partenariat marque une étape clé pour M-Automotiv, reflétant ainsi son ambition de s’imposer comme un acteur incontournable dans le déploiement de solutions de mobilité innovantes et accessibles à la clientèle du Maroc. Avec l’arrivée prochaine d’une gamme variée de modèles estampillés JAC Motors, s’articulant autour de voitures particulières, de véhicules utilitaires, dont des camionnettes, des pick-ups, et même des camions, M-Automotiv élargit considérablement ses activités commerciales.

Justement, dans le cadre de ses ambitions de développement, l’opérateur marocain est en train de recruter de nombreux profils en adéquation avec ses nouvelles activités. Faut-il souligner aussi que le lancement commercial lié à la distribution des modèles JAC Motors est prévu pour le courant du 2ᵉ trimestre 2025.

Une plateforme industrielle nationale

Pour autant, les ambitions de M-Automotiv et de JAC Motors vont bien au-delà de la simple importation de véhicules en CBU (Complete Built-Up). En effet, les deux partenaires envisagent, à moyen terme, de mettre sur pied une plateforme industrielle consacrée exclusivement à l’assemblage local en CKD (Completely Knocked Down), en collaboration avec des unités d’assemblage locales. Toujours est-il que ce projet stratégique ne se limite pas à renforcer la présence de JAC Motors au Maroc ; et pour cause, il ambitionne également de dynamiser l’écosystème industriel national.

D’ailleurs, en favorisant le transfert de compétences et en intégrant davantage de composants locaux, ce projet industriel permettra de générer de nouvelles opportunités d’emploi, tout en contribuant significativement au développement économique et à l’attractivité industrielle du Royaume. Sans compter que cette plateforme industrielle locale, véritable hub stratégique en terre marocaine, servira à renforcer la présence des deux partenaires sur le marché national tout en établissant une base solide pour leur expansion sur le continent africain.

«Ce partenariat avec JAC Motors est une étape stratégique dans notre développement, qui confirme notre position de leader automobile sur le marché marocain et notre engagement à offrir des solutions de mobilité modernes, accessibles et adaptées aux besoins du marché. Nous sommes également fiers de pouvoir soutenir l’emploi local par des actions concrètes, notamment par le biais de notre plan de recrutement robuste», a souligné Souhail Houmaini, Directeur général de M-Automotiv, dans le cadre d’une conférence dédiée à la presse nationale.

Présent également à cette occasion, David Zhang, VP JAC Motors, a pour sa part déclaré : «Nous sommes ravis de nous associer à M-Automotiv pour introduire notre marque au Maroc. Ce partenariat reflète notre vision de « Better Drive, Better Life » et notre volonté de proposer des véhicules performants et fiables aux consommateurs marocains. Ensemble, nous travaillerons à développer un réseau de distribution solide et à proposer des solutions de mobilité innovantes et durables».