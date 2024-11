Salmane Belayachi reconduit à la tête du CRI Casablanca-Settat

Salmane Belayachi a été reconduit à la tête du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Casablanca-Settat lors du conseil de gouvernement tenu aujourd’hui.

Cette reconduction témoigne de la reconnaissance de son rôle clé dans la transformation de cet établissement public, devenu une référence au Maroc en matière d’administration publique moderne et orientée solutions.

Sous sa direction, le CRI Casablanca-Settat s’est démarqué par une approche performante, axée sur la digitalisation et l’accompagnement des investisseurs, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Depuis la mise en œuvre de la réforme des CRI, Salmane Belayachi a su positionner l’institution comme un modèle d’efficacité au service de la région et de ses acteurs économiques.

M. Belayachi a reçu les félicitations du Chef du Gouvernement et de M. Karim Zidane, Ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, pour son engagement et sa contribution au développement économique de la région. Cette reconduction reflète également la volonté de poursuivre les projets d’envergure visant à attirer de nouveaux investissements et à soutenir la croissance régionale.