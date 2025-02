Marrakech-Safi : des initiatives pour renforcer l’entrepreneuriat féminin

L’initiative «She means Business» a été officiellement lancée ce vendredi 31 janvier, à Marrakech, dans le cadre du projet entrepreneurial «Growing the Youth Climate Innovation Incubator» (Growing YCII). Objectif : renforcer l’accompagnement des femmes entrepreneures et porteuses de projets de la région Marrakech-Safi.

Portée par l’Association des Femmes Entrepreneurs du Maroc (AFEM), en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de Marrakech-Safi, le Centre Régional d’Investissement (CRI) et la Near East Foundation-Maroc (NEF), cet événement ambitionne de devenir un catalyseur de synergies et d’opportunités économiques pour les talents féminins. À cette occasion, le premier vice-président de la CCIS Marrakech-Safi, Abdelmoula Bellouti, a souligné que l’entrepreneuriat féminin est aujourd’hui un levier incontournable du développement économique régional.

Selon ce dernier, ce programme ne se limite pas à un simple réseautage, mais vise à créer une dynamique durable, où les échanges d’expériences et les collaborations aboutissent à des résultats concrets et mesurables. Pour sa part, la présidente de l’AFEM Marrakech-Safi, Badia Bitar, a mis en avant l’importance de cette initiative, affirmant que «celle-ci est bien plus qu’une rencontre mensuelle, plutôt une communauté engagée qui valorise les talents féminins et leur donne les moyens de se développer».

Selon Mme Bitar, «mettre en avant des parcours inspirants et encourager l’entraide entre entrepreneures permet de créer un écosystème où chacune peut bénéficier d’un accompagnement adapté à son projet et d’un soutien pour surmonter les obstacles». «Le développement des entreprises dirigées par des femmes a un impact direct sur la croissance économique et la création d’emplois. Il est donc essentiel de structurer cet élan en instaurant des mécanismes de soutien durables et en promouvant une culture entrepreneuriale inclusive et innovante», ajoute-t-elle.