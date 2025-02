CUPRA Maroc : une année 2024 sous le signe de la performance

Deux ans seulement après son lancement dans le Royaume, CUPRA Maroc (Groupe CAC) a affiché en 2024 des résultats remarquables, confirmant ainsi sa place parmi les acteurs majeurs du segment automobile premium.

Cela s’est traduit par une progression de +84,42 %, la meilleure du segment premium, soit une part de marché estimée à +2, souligne le staff de CUPRA Maroc. De quoi positionner la marque à la 4ème place du segment premium dans le Royaume. À noter que le Formentor, premier véhicule développé exclusivement pour CUPRA, a contribué, lui aussi, aux bonnes performances de la marque, se classant 2ᵉ de son segment, celui des SUV compacts premium.

«Il est beau de voir qu’une marque ne dépassant pas deux ans d’existence sur le marché marocain arrive à se positionner 4ᵉ du marché premium en dépassant des marques historiques installées depuis des années au Maroc. CUPRA enregistre la meilleure évolution du marché et arrive à placer deux années consécutives un véhicule parmi les finalistes du Car Of The Year Morocco», a souligné Adel Adam Zerrouk, Directeur de marque CUPRA Maroc.

De l’avis de M. Zerrouk, CUPRA Maroc est donc prêt à relever de nouveaux défis en 2025. Objectif pour la marque : continuer à renforcer sa position commerciale et surtout poursuivre sa stratégie de développement sur le marché automobile marocain. «Je peux donc dire que le lancement de CUPRA est un succès et comme chez CUPRA, nous aimons l’inconventionnel, nous allons encore une fois aller challenger le statu quo et nous vous réservons plein de surprises en 2025 ! Une année qui, je suis persuadé, sera une année record pour notre marque», conclut Adel Adam Zerrouk.