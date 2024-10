Mohamed Benchaâboun: «Le Fonds Mohammed VI veut tripler les investissements réalisés par l’industrie du capital-investissement»

Sous la direction de Mohamed Benchaâboun, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) a réalisé des avancées stratégiques majeures. En plus d’investir dans des secteurs clés comme les biotechnologies, il a structuré des partenariats public-privé pour des infrastructures critiques et lancé des instruments financiers novateurs. Avec 18,5 milliards de DH mobilisés à travers 15 fonds thématiques, le Fonds vise à renforcer l’économie marocaine, à soutenir des secteurs stratégiques et à attirer davantage d’investissements étrangers. Dans cette interview, le Directeur général du FM6I revient sur les premiers impacts de l’action du Fonds.

Challenge :Quelles sont les principales actions engagées par le Fonds Mohammed VI depuis son opérationnalisation ?

Mohamed Benchaâboun : A date, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6i) a pu, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, achever plusieurs concrétisations importantes :

– Pour ce qui concerne les grands projets stratégiques, le Fonds a pris une participation de 20% dans la société Maroc Biotechnologies, appelée à jouer un rôle majeur dans le développement et la production de vaccins.

– S’agissant des projets d’infrastructure, le Fonds a d’abord procédé à un travail d’identification des projets d’infrastructures pour lesquels une structure de financement en partenariat public-privé (PPP) est envisageable. Dans son Discours du 29 juillet 2020, Sa Majesté a défini les contours de la mission du Fonds : « Nous avons estimé qu’un Fonds d’investissement stratégique devrait être créé pour remplir une mission d’appui aux activités de production, d’accompagnement et de financement des grands projets d’investissement public-privé, dans une diversité de domaines. ». En application des Hautes Orientations Royales, le Fonds travaille depuis son opérationnalisation aux côtés des principaux établissements publics pour les accompagner dans la structuration et la mise en place de modèles économiques soutenables et adaptés au PPP et ce, dans plusieurs domaines, en particulier, les secteurs de l’énergie, de l’eau et de la mobilité. Le Fonds entend également garder une participation dans l’actionnariat de ces projets pour maintenir la souveraineté marocaine et assurer un partage de la valeur entre le secteur privé et le secteur public.

– Pour le relèvement des capacités de l’économie nationale, le Fonds a favorisé l’émergence d’un écosystème de capital-investissement, robuste et doté des moyens financiers et humains nécessaires pour son éclosion. Cet écosystème est articulé autour de fonds thématiques opérant dans les domaines jugés prioritaires tels que cités dans le Discours de Sa Majesté du 9 octobre 2020. Pour cela, le Fonds a présélectionné 17 sociétés de gestion de fonds thématiques ou sectoriels dont 15 ont réussi à mobiliser 13,8 milliards de dirhams en plus de l’enveloppe qui leur a été allouée par le FM6i de l’ordre de 4,7 milliards de dirhams, soit une taille globale des fonds de 18,5 milliards de dirhams et un effet multiplicateur de 4x. Dans un contexte difficile en matière de levées de capitaux qui peuvent parfois prendre plusieurs années, la rapidité avec laquelle cette levée a été menée, l’ampleur des capitaux levés et la diversité des investisseurs mobilisés (aussi bien nationaux qu’internationaux) confirment l’efficacité de la démarche adoptée par le Fonds et son rôle catalytique. La première étape de présélection par le Fonds a été un gage de qualité et une étape cruciale pour faciliter l’étape subséquente de levées de capitaux. Le Fonds Mohammed VI a déjà finalisé les négociations de la documentation juridique avec plusieurs sociétés de gestion qui seront opérationnelles dès les prochaines semaines.

– Le Fonds a lancé, deux instruments financiers innovants : CapAccess et CapHospitality.

• CapAcess vise à combler le déficit de fonds propres rencontré par le tissu économique marocain pour financer ses investissements en apportant une tranche de dette subordonnée (se situant entre la dette bancaire et les fonds propres de l’actionnaire) pour compléter le plan de financement des projets. Ce déficit représente l’un des principaux freins au financement des investissements du secteur privé. Partant, le recours à CapAccess permet un des problèmes majeurs d’accès au financement des projets notamment, par les PME et les ETI. Depuis son lancement en avril 2024, le Fonds a reçu 47 demandes et en a approuvé 35, portant sur une enveloppe d’investissement de 2,2 milliards DH.

• Le Fonds a structuré, en partenariat avec le gouvernement et le système bancaire, un second produit de dette subordonnée, CapHospitality, cette fois-ci exclusivement dédié aux opérateurs hôteliers souhaitant engager un programme de rénovation de leurs établissements. Ce mécanisme prévoit le remboursement par l’État des intérêts normaux relatifs aux crédits conjoints (dette bancaire + dette subordonnée) servant à financer la remise à niveau des établissements hôteliers et vise à impulser une dynamique de modernisation des hôtels, avec une enveloppe maximale de crédits conjoints pouvant bénéficier du mécanisme de soutien de 4 milliards de dirhams. Opérationnel depuis la mi-septembre 2024, ce produit suscite un fort engouement de la part des opérateurs hôteliers.

– Dans le domaine de l’innovation et des activités à fort potentiel de croissance, le Fonds a lancé en avril 2024, en partenariat avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et la Caisse de Dépôt et de Gestion, un appel à concurrence pour la sélection de sociétés de gestion de fonds startups afin de soutenir le développement de l’écosystème de l’innovation et des nouvelles technologies. Cette initiative, qui a mobilisé 1,5 milliard DH, a suscité un fort engouement avec 47 dossiers de candidatures reçus dont 33 soumissionnaires internationaux, 12 locaux et 2 consortiums mixtes. L’évaluation des propositions reçues est en cours avec un objectif de présélectionner les sociétés de gestion avant la fin de l’année.

Challenge : Quels sont vos objectifs à travers la mise en place de ces fonds thématiques et quels sont les impacts projetés sur l’économie marocaine ?

M.B : Le Fonds Mohammed VI vise à travers cette initiative à créer les conditions de l’émergence d’une industrie du capital-investissement performante capable de jouer un rôle moteur dans la croissance des entreprises marocaines et la relance de l’économie nationale.

Le Fonds Mohammed VI a pour objectif de tripler la taille des investissements réalisés par cette industrie en rupture avec la taille actuelle du marché. Les 15 fonds sélectionnés, d’une taille de 18,5 milliards de dirhams, permettront de générer des investissements de l’ordre de 50 à 60 milliards de dirhams (en tenant compte du levier financier).

Par ailleurs, certains secteurs stratégiques de l’économie nationale sont peu ou pas couverts par l’offre actuelle, ou le sont par des fonds généralistes parfois inadaptés à leurs besoins spécifiques. Sur les 15 fonds sélectionnés, 7 fonds sont spécialisés, y compris 3 fonds dans l’industrie, 2 dans le tourisme, 1 dans l’agriculture et 1 dans le transport et la logistique.

Certains tickets d’investissement, notamment ceux demandés par les petites et moyennes entreprises, sont également peu servis par l’offre actuelle. Dans ce contexte, les 8 fonds généralistes sélectionnés ont été segmentés de sorte à ce que toutes les entreprises trouvent des offres adaptées à leurs besoins, avec 3 fonds spécialisés dans les tickets d’investissement inférieurs à 80 millions de dirhams et 2 dans les tickets d’investissement inférieurs à 150 millions de dirhams.

Le Fonds Mohammed VI a également pour objectif de contribuer à faire du Maroc une destination privilégiée pour les sociétés de gestion internationales pour s’y installer, y attirer des talents et tous les acteurs de l’écosystème nécessaires à son développement. Les sociétés de gestion sélectionnées comprennent 9 sociétés nationales, 5 internationales et 1 mixte.

Les fonds d’investissements sont également appelés à accompagner les entreprises dans lesquelles elles investissent sur les plans stratégique et organisationnel et à contribuer à leur institutionnalisation grâce à la mise en place et la formalisation des règles de bonne gouvernance, à l’enrichissement de la vision stratégique, au développement sur de nouveaux marchés et au partage d’un savoir-faire sectoriel et financier.

L’émergence d’un écosystème du capital-investissement solide permettra également à terme d’élargir le vivier d’entreprises pour les introductions en bourse.

Challenge : Quelles stratégies le FM6I envisage-t-il pour garantir que les fonds disponibles atteignent rapidement les acteurs économiques ciblés afin de respecter les échéances initiales prévues pour 2026 ?

M.B : Les fonds thématiques et sectoriels ont pour objectif de déployer les capitaux mis à leur disposition dans un délai, également appelé «période d’investissement », généralement compris entre [4 et 6 ans]. Ce délai est défini dans la documentation juridique de chaque fonds en ligne avec les meilleurs standards internationaux de l’industrie du capital investissement. Chacun des fonds sectoriels et thématiques sélectionnés intervient selon une politique d’investissement clairement préalablement définie dans le cadre de la documentation juridique.

La profondeur du pipeline présenté par les sociétés de gestion et leur capacité historique à déployer les fonds levés ont été pris en compte dans les critères de sélection. Ils reflètent l’ampleur des opportunités d’investissement et du potentiel de croissance identifié au sein des entreprises marocaines.

Enfin, un suivi de la performance financière et extra-financière des investissements du Fonds Mohammed VI dans les fonds sectoriels et thématiques et leur impact à la fois au niveau des sociétés de gestion et des entreprises dans lesquelles ces fonds investissent sera conduit de manière régulière par les équipes du FM6i.