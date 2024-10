Du rififi dans le management de Nexans Maroc

Que se passe-t-il chez Nexans Maroc ? La maison-mère française de cette filiale récemment retirée de la bourse de Casablanca semble décidée à faire le grand ménage au niveau du management local.

Dans le sillage d’une mission d’audit diligentée en 2023 depuis la Défense (siège parisien du Groupe), plusieurs responsables, dont un directeur d’usine, un directeur HSE (Hygiène, Santé et Environnement) et plusieurs cadres ayant pour certains des dizaines d’années au sein de Nexans Maroc, ont été tout simplement limogés et/ou poussés à la démission sous la menace de poursuites judiciaires.

Selon des sources proches du dossier, le motif de ce grand lessivage serait les conclusions à charge des auditeurs concernant notamment des dysfonctionnements dans la sécurité au travail et la supply chain dont la gestion des stocks et la comptabilisation des pièces et produits défectueux, le tout au mépris des procédures du groupe Nexans des plus stricts en la matière. Des dysfonctionnements qui ont touché, à des degrés différents, les deux sites de production marocains, à savoir celui de Mohammedia et d’Ain Sebaa à Casablanca.

Pour l’instant, on ne sait rien sur les mesures correctives prises par l’actionnaire de référence, mais il semblerait que la présidente du groupe au Maroc, Mme Selma Alami qui a succédé à Karim Bennis en 2022, est déterminée à mettre de l’ordre dans ses rangs et a déjà procédé à un remue-ménage avec des changements dans l’organigramme et une mise au pas des réfractaires à appliquer à la lettre les procédures et normes de la maison-mère.

Rappelons, que Nexans Maroc qui fêtera bientôt ses 80 ans revendique un chiffre d’affaires de plus de deux milliards de dirhams essentiellement en équipements pour le transport et la distribution d’énergies, mais également pour activités de télécoms et d’aéronautique. Quant à l’effectif, il s’élève à près de 800 salariés.