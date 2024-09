Mondial de futsal: Le Maroc déroule face au Panama (6-3) et se qualifie pour les huitièmes

L’équipe nationale marocaine de futsal a remporté son match contre le Panama (6-3) lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du monde, qui se déroule en Ouzbékistan en 2024. La rencontre s’est tenue jeudi à Tachkent.

Dès la 2ème minute, Soufiane El Mesrar a marqué le premier but pour le Maroc. Peu après, Soufiane Charraoui a doublé la mise (7ème) avant de signer un second but à la 17ème minute. Entre-temps, les Panaméens ont réduit l’écart grâce à un but d’Ortie Abdiel (16ème).

En seconde période, Idriss Raiss a ajouté deux autres buts pour le Maroc (23ème et 37ème). Les Panaméens ont répliqué avec des réalisations de Campos Aquiles (28ème) et Maquesni Alfonso, mais Soufiane El Mesrar a clôturé le score en faveur du Maroc à deux minutes de la fin.

Le même soir, le Portugal, qui avait écrasé le Panama lors de la première journée (10-1), devait affronter le Tadjikistan pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le Tadjikistan avait été battu par le Maroc (4-2) lors de son premier match.