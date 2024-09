Un demi-milliard de dirhams alloué à l’aéroport Fès-Saïss pour porter sa capacité à 5 millions de passagers

L’Office National des Aéroports (ONDA) a officiellement lancé un appel d’offres avec présélection pour la réalisation des travaux d’extension et de réaménagement des installations terminales de l’aéroport Fès-Saïss avec un budget de 500 millions de dirhams (MDH).

Ce projet, qui s’inscrit dans le programme de développement des capacités aéroportuaires du Royaume, vise à porter la capacité de la plateforme de 2 millions à 5 millions de passagers par an.

L’opération comprend la construction d’un nouveau terminal passagers d’une superficie d’environ 46.000 m². Ce terminal sera composé de deux niveaux : un sous-sol dédié au système de traitement des bagages et un rez-de-chaussée accueillant les zones d’enregistrement, de contrôle, d’embarquement et d’arrivée, ainsi que des espaces commerciaux.

L’extension et la reconfiguration du terminal existant permettront une organisation optimale des flux de passagers et une amélioration significative des services offerts.

Lire aussi | Mouvements à la tête de plusieurs aéroports du Maroc

Selon les données dévoilées par l’ONDA, le projet prévoit la réalisation de travaux préparatoires, notamment la démolition de l’ancien terminal 1 et la déviation des réseaux enterrés.

Parallèlement à l’appel d’offres, l’ONDA a lancé un concours architectural pour la conception de ce nouveau terminal, l’objectif étant de doter l’aéroport Fès-Saïss d’une infrastructure moderne, fonctionnelle et esthétique, en harmonie avec son environnement.

Le concours architectural englobe la conception du terminal, le relooking de la façade existante pour une meilleure homogénéisation avec les extensions, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs.

Ces espaces incluent notamment une esplanade côté ville, une esplanade côté piste avec des abris d’attente pour les passagers, l’extension du parking, des voies de circulation, des espaces verts et un mur de clôture.

Lire aussi | L’ONDA veut porter à 7 millions de passagers la capacité de l’aéroport d’Agadir

La conception des parkings et des voiries devra intégrer une voie de dépose-minute, des parkings pour passagers, mini-bus, autocars, navettes et taxis, avec des zones distinctes pour les départs et les arrivées.

L’ONDA accorde une importance particulière à la dimension environnementale du projet. Les bâtiments devront être conçus conformément aux normes environnementales en vigueur et répondre aux exigences de la certification HQE (Haute Qualité Environnementale) avec un excellent niveau.

L’architecte devra notamment intégrer les exigences des normes ISO 14064 pour les émissions de gaz à effet de serre, ISO 50001 pour la gestion de l’énergie, ISO 14001 pour la gestion environnementale, ainsi que les normes RT 2012 et BBC pour la performance énergétique.

La conception du projet devra privilégier l’utilisation de matériaux durables, l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau et des déchets, le respect des normes acoustiques, la création d’espaces verts et l’intégration de mécanismes de compensation carbone.

Lire aussi | Aéroports du Maroc : un record de plus de 15 millions de passagers accueillis à fin juin

L’ONDA s’engage à superviser et à suivre le respect de ces normes environnementales tout au long du processus de construction, afin de garantir la réalisation d’un aéroport durable et respectueux de son environnement.

L’extension et la modernisation de l’aéroport Fès-Saïss représentent un projet structurant pour la région Fès-Meknès. En augmentant la capacité d’accueil de la plateforme aéroportuaire, ce projet permettra de stimuler le tourisme, de renforcer l’attractivité économique de la région et de créer de nouvelles opportunités d’emploi.

Selon les concepteurs du projet, l’aéroport Fès-Saïss, modernisé et doté d’infrastructures de pointe, contribuera ainsi au développement socio-économique de la région et au rayonnement du Maroc à l’échelle internationale.