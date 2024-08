Nouvelle prestigieuse distinction à l’international pour Royal Mansour Marrakech

Le Royal Mansour Marrakech, joyau de l’hôtellerie de luxe au Maroc, se voit attribuer une nouvelle prestigieuse distinction à l’international, en devenant «l’hôtel le plus accueillant» au monde dans le classement The World’s 50 Best Hotels 2024.

«Selon la World’s 50 Best Hotels Academy, composée d’environ 600 experts ‘anonymes‘ de l’industrie hôtelière du monde entier, le Royal Mansour Marrakech est vraiment imbattable en matière d’accueil et d’hospitalité», écrit, mardi 20 août, la chaîne américaine CNN.

En vue de décerner le prix «Art of Hospitality», les membres de l’académie ont été invités à nommer la propriété dans laquelle ils avaient reçu la « meilleure expérience d’accueil » au cours de la période de vote de 18 mois, en accordant une attention particulière à son ambiance, à la fourniture «d’éléments expérientiels uniques» et à la chaleur générale de l’accueil et de l’environnement.

«Conçu par le roi du Maroc, ce complexe de luxe de Marrakech met tout en œuvre pour que ses clients se sentent comme des rois depuis son lancement en 2010», explique CNN, rappelant que «malgré les défis posés par le tremblement de terre (du 8 septembre 2023), l’équipe du Royal Mansour a continué d’offrir une expérience de première classe à ses clients».

Lire aussi | Jean-Claude Messant nouveau DG de Royal Mansour Collection

Situé au cœur de six hectares de jardins luxuriants, le Royal Mansour Marrakech part de l’idée de créer une « médina dans une médina ». Le complexe isolé dispose d’un réseau de tunnels cachés et de « portes secrètes » qui contribuent à offrir aux clients une exclusivité et une intimité ultime.

«En offrant à chaque client son propre palais privé et son majordome personnel, le Royal Mansour Marrakech incarne l’art de l’hospitalité », déclare Emma Sleight, responsable du contenu des 50 meilleurs hôtels du monde, tout en louant la résilience de l’établissement suite au séisme dévastateur de magnitude 6,8 qui a frappé le centre du Maroc.

La même interlocutrice explique, dans une déclaration à CNN, la raison pour laquelle le jury a choisi d’annoncer ce prix avant toutes les autres distinctions, qui seront annoncés lors d’une cérémonie prévue le 17 septembre, à Londres.

«Créer des expériences vraiment mémorables et travailler avec des personnes partageant les mêmes idées et qui placent l’hospitalité au cœur de tout ce qu’elles font est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens s’intéressent à cette industrie et en tombent amoureux. Nous avons donc pensé que le prix Art of Hospitality était l’un des prix les plus appropriés à annoncer en premier », détaille Emma Sleight.

Lire aussi | L’ONMT en opération séduction en Chine pour attirer les touristes chinois

En 2024, le palace emblématique de la cité ocre s’est déjà vu attribuer une double accréditation: 5 étoiles pour l’hôtel et 4 étoiles pour le spa dans le Forbes Travel Guide Star Awards.

«Ces honneurs soulignent le luxe et le raffinement qui font du Royal Mansour Marrakech une destination privilégiée pour ceux qui cherchent l’exclusivité», s’est réjouie la direction de l’hôtel.

Reconnu pour son processus d’évaluation rigoureux pour distinguer les meilleurs parmi les hôtels, restaurants, spas et croisières océaniques de luxe, Forbes Travel Guide établit les standards d’excellence pour l’industrie. L’obtention d’étoiles témoigne d’un engagement de l’établissement envers la qualité, assurant aux visiteurs une expérience inégalée.